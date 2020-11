Meritxell Budó: «No sé si es podran celebrar les eleccions del 14 febrer»

Altres notícies que et poden interessar

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha assegurat que el Govern està treballant per garantir el dret a vot de tots els catalans de cara als comicis del 14 de febrer. "Hem de trobar l'equilibri per trobar els protocols que garanteixin el vot a tothom i preservar la salut", ha advertit. En tot cas, ha deixat caure que potser la situació epidemiològica les pot torpedinar: "Si no ho aconseguim, no sé si es podran celebrar les eleccions del 14 de febrer", ha assegurat al programa Cafè d'Idees de Gemma Nierga de La 2 i Ràdio 4.Després d'una setmana turbulenta al Govern per les discrepàncies entre JxCat i ERC a l'hora de definit la flexibilització de les restriccions, Budó ha assegurat que el debat en l'executiu ha estat "sa i intens" per arribar a un acord. Ha reconegut, però, que el Govern "no ha donat una bona imatge" i s'ha compromès a treballar perquè sigui "un únic govern". Això sí, la portaveu ha defugit valorar les declaracions del conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que aquest dijous va tornar a culpabilitzar el Departament de Salut de la crisi.De cara a les eleccions, Budó ha preferit no mullar-se per cap dels dos candidats que opten a les primàries de Junts, Laura Borràs i Damià Calvet. No ha descartat, però, que l'expresident Carles Puigdemont pugui assumir el rol de cap de llista encara que no opti a ser president efectiu. "Ja veurem de quina manera participarà", ha assegurat.

