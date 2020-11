Borràs i Calvet aigualeixen l'objectiu del 50% de vots independentistes en el primer debat de les primàries

Les primàries de Junts seran un duel entre dos lideratges, els de Laura Borràs i Damià Calvet. Aquest divendres tots dos i el tercer candidat, l'advocat Jordi Ferrés, han debatut a Catalunya Ràdio en el primer dels quatre debats entre els aspirants a presidenciable de Junts per Catalunya per a les eleccions del 14 de febrer.Els 5.000 associats de Junts votaran els dies 28 i 29 de novembre qui dels tres serà el candidat de Junts a la presidència de la Generalitat, si bé el número 1 de la candidatura podria ser una altra persona, tal com va reconèixer el partit la setmana passada. No està descartat que Puigdemont es postuli per encapçalar la llista de forma simbòlica , però en qualsevol cas el candidat a la investidura serà qui venci en les primàries.Calvet s'ha presentat com un candidat compromès amb "l'1 d'octubre", mentre Borràs ha reivindicat la independència i ha apostat per la unitat, després de reconèixer que l'atomització de l'espai que adés representava Convergència resta pes al seu espai polític. Per la seva banda, un outsider Ferrés; que ha assegurat sentir que "s'ha colat en aquesta festa", en referència a les primàries; ha defensat com a objectiu del seu projecte la "proclamació definitiva de la república de Catalunya".Un dels reclams fundacionals de Junts era donar embranzida al procés si l'independentisme superava el llindar del 50% dels vots el 14-F. Borràs, Calvet i Ferrés no han estat tan explícits i han destacat que és més important que els partits que defensen la independència obtinguin la victòria el 14-F, més que no pas marcar un percentatge concret."El mur de Berlín, la nit abans de caure ningú sabia que cauria. No podem donar un mapa del tresor, no podem posar dates i taquígrafs. No hi ha pressa però tampoc pausa", ha apuntat Borràs. Calvet ha defensat "acumular victòries fins trobar el moment en què amb reconeixement intern i extern puguem fer la independència". A més, ha apostat per "un govern fort, sostenible i solidari" fins arribar a la "plenitud nacional". "Una victòria molt clara seria l'amnistia", ha afegit.Tampoc hi ha hagut fissures en la defensa d'un acord postelectoral amb Esquerra. "O tenim una majoria absoluta o pactem amb els independentistes. Quan algú es planteja fer govern amb forces no independentistes, aquest govern no avançarà cap a la independència", ha dit Borràs, que ha deixat anar que existeix "una mena de love is in the air" entre ERC i altres forces progressistes que podria suggerir un possible pacte d'esquerres. L'aposta de la cap de files de JxCat al Congrés és un acord amb ERC, la CUP i altres forces independentistes que poguessin sorgir.Calvet també ha reivindicat "fer un pacte de govern amb ERC" perquè a parer seu "la unitat farà obtenir més victòries" a l'independentista. Davant la pregunta de si també valdria el pacte en cas que ERC fos la força més votada, el conseller ha afirmat que "per poder fer un govern independentista", cal "que guanyi Junts", ja que "a l'inrevés es podria reeditar un tripartit".[noticia]211704[noticia]Sobre Puigdemont, Borràs ha assegurat que és "el president de tots, el que va al capdavant de Junts i moltes persones el reconeixen com un líder de l'independentisme". A parer de la diputada al Congrés, l'expresident "no necessita presentar-se a cap votació, és el president", i "jugarà el paper que vulgui jugar".Els tres candidats han marcat distàncies amb el PDECat, que va emprendre un camí en solitari per concórrer a les eleccions amb Àngels Chacón com a candidata i un projecte amb una ideologia nítida en aspectes com la defensa de les empreses, la independència i un model d'escola que preserva els concerts educatius.També separa els dos espais abans units l'estratègia de la confrontació que defensa Puigdemont. "El PDECat ha triat no seguir estrictament l'1 d'octubre i no seguir Puigdemont", ha afirmat Calvet; mentre que Ferrés ha assegurat que Junts és una "eina nova, que no arrossega cap dels vells tics d'un partit".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor