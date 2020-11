Tamara Carrasco preveu denunciar l'Estat perquè se li repari el dany sofert

L'activista Tamaro Carrasco, detinguda l'abril del 2018 per rebel·lió i terrorisme i absolta dos anys i mig més tard d'un delicte de desordres públics, ha anunciat aquest dijous que preveu denunciar l'Estat perquè se li repari el dany sofert durant tot aquest temps. Durant l'acte de presentació del llibre Per raó d'Estat, de la periodista de NacióDigital Sara González, que repassa l'entramat de la "guerra bruta contra la dissidència" i, entre d'altres, recull el seu testimoni, Carrasco s'ha mostrat "conscient" que pot tardar anys a aconseguir-ho, però ha assegurat que denunciarà "el jutge, el fiscal, la Guàrdia Civil, els mitjans de comunicació o qui puguem" perquè "emparant-se en la llibertat d'expressió, et destrossen la vida".Carrasco va ser detinguda l'abril del 2018 i inicialment va ser investigada per l'Audiència Nacional per rebel·lió i terrorisme per la presumpta participació en els aldarulls que hi va haver a Catalunya després de la sentència als líders del procés independentista. El novembre del mateix any el magistrat de l'Audiència Nacional Diego de Egea decidia enviar el cas als jutjats catalans per un delicte de desordres públics. Tot i això, va mantenir sobre Carrasco l'obligació d'estar confinada al seu municipi.Sis mesos més tard, l'Audiència de Barcelona va acordar que fos el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona i no el jutjat d'instrucció número 1 de Gavà qui es fes càrrec de la causa contra Carrasco. A finals de maig del 2019, després de més d'un any, el jutjat d'instrucció número 24 de Barcelona ordenava l'aixecament del confinament de Carrasco, i el 6 d'octubre passat se l'absolia també d'aquest delicte."Jo vaig arribar a la conclusió que la reparació ha de ser personal perquè no la pots esperar de ningú, ni tan sols de l'Estat", ha afirmat Carrasco durant la presentació del llibre, en un acte moderat per la periodista Mònica Terribas on també ha intervingut l'autora del llibre, Sara González. "Soc conscient que quan amb el Benet Salellas -el seu advocat- denunciem l'Estat o als mitjans de comunicació o a qui calgui trigarem anys", ha reflexionat. "Potser em passarà com a Otegi i passaran vuit o nou anys perquè em donin la raó. Però bé denunciarem al jutge, al fiscal, a la Guàrdia Civil, als mitjans de comunicació, a qui puguem. Perquè emparant-se en la llibertat d'expressió et destrossen la vida", ha subratllat.L'acte ha comptat també amb la participació del periodista i exdiputat de la CUP David Fernández, que ha parlat d'un "doble fracàs estrepitós" de la "repressió" de l'estat espanyol. La primera, perquè l'anomenat deep state ha quedat a la vista. "Està clar com funciona, altra cosa és que no passi res", ha lamentat. I la segona perquè malgrat el "preu" que es paga, "elevadíssim i irreparable", durant tres anys el suport a la independència "no ha pujat, però tampoc ha baixat, que era l'objectiu".En aquest context, i si bé ha admès que per a ell la repressió i la violència són "terriblement efectives", ha advertit al tinent coronel de la Guàrdia Civil Daniel Baena, artífex dels informes del cos policial de bona part de les causes judicials contra l'independentisme, que "vagi pensant en Villarejo. Perquè a Villarejo el 2012 ni se li passava pel cap que tindria cinc sumaris judicials".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor