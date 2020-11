Els líders europeus ajornen resoldre el veto d'Hongria i Polònia al pressupost de la UE

Altres notícies que et poden interessar

Els líders europeus ajornen resoldre el veto d'Hongria i Polònia al pressupost de la Unió Europea (UE). Els caps d'estat i de govern han abordat durant poc més de 15 minuts aquesta qüestió en la reunió telemàtica i han passat després a debatre la coordinació de les mesures contra la Covid-19.El veto al pressupost ha estat la primera qüestió que s'ha tractat en la trobada, segons han apuntat fonts comunitàries, però s'ha evitat el debat perquè "una videoconferència no és el format adequat per discutir una qüestió tan complicada". Després de la trobada, el president del Consell, Charles Michel, ha remarcat que el paquet és "essencial" per a la recuperació, mentre la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha destacat la "urgència".Amb Hongria, Polònia i Eslovènia, que s'hi ha sumat en les darreres hores, mantenint el pols amb el veto al pressupost, Michel ha assegurat que parlarà amb les diferents delegacions sobre aquesta qüestió abans de la cimera del 10 de desembre. "Hem de trobar una solució acceptable per a tots", ha subratllat.Al seu torn, Von der Leyen ha remarcat que cal "respondre a les expectatives" de ciutadans i empreses i ha assenyalat que el paquet econòmic és "important" per al futur de la UE. "La situació és molt seriosa", ha dit l'alemanya.Per la seva banda, la cancellera alemanya, Angela Merkel, ha lamentat que s'utilitzin "amenaces" amb el pressupost. "És un problema seriós que hem de resoldre i treballarem seriosament en això", ha subratllat.Abans de la videoconferència, el president del Consell Europeu havia contactat totes les delegacions per "garantir que la discussió estigués sota control" i el debat ha durat poc més de quinze minuts, segons han apuntat fonts comunitàries.Michel ha estat precisament el primer a intervenir sobre el bloqueig al pressupost, seguit de la cancellera alemanya, Angela Merkel, en representació de la presidència de torn de la UE. Després hi han intervingut els líders dels tres estats que s'hi oposen, els d'Hongria, Polònia i Eslovènia."No subestimem la seriositat de la situació", han afirmat fonts comunitàries sobre l'ajornament del desbloqueig del paquet econòmic acordat pels 27 al juliol, el qual han subratllat que cal implementar "tan aviat com sigui possible".Després dels poc més de quinze minuts en què els líders han abordat el bloqueig al paquet econòmic, els 27 han començat a debatre la coordinació per fer front a la Covid-19, que era per al que estava convocada inicialment la reunió.Hongria i Polònia van bloquejar dilluns l'aprovació de mecanismes necessaris per posar en marxa el fons de recuperació acordat pels 27 al juliol per ajudar els estats a afrontar la crisi de la Covid-19. Budapest i Varsòvia, a les quals s'ha sumat en les darreres hores Ljubljana, mantenen així el pols per no veure amb bons ulls el mecanisme que condiciona els fons respecte de l'estat de dret.El veto manté bloquejat tant el pressupost d'1,1 bilions com el fons de recuperació de 750.000 milions i amenaça de retardar l'arribada del finançament als estats.

