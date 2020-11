Rosalía guanya tres premis a la gala dels Grammy llatins

La cantat de Sant Esteve Sesrovires Rosalía ha guanyat tres dels quatre premis als quals optava a la gala dels guardons Grammy llatins , que s'han lliurat aquesta matinada de manera telemàtica. Els premis, que s'han conegut durant la pregala, són millor cançó urbana i millor fusió/interpretació urbana per Yo por ti, tu por mi amb la col·laboració d'Ozuna, i millor vídeo musical versió curta per TKN, amb el cantant de rap Travis Scott. La quarta categoria era millor cançó de pop/rock per Dolerme.En canvi, no ha tingut sort el compositor reusenc Joan Magrané, que optava al Grammy llatí a la millor composició de música clàssica contemporània amb Dues peces per a piano. Magrané s'estrenava en aquests guardons llatins.Rosalía, en la categoria de millor fusió/interpretació urbana s'enfrontava a noms com Bad Bunny, J. Balvin o Ricky Martin. A la categoria de millor cançó urbana, s'enfrontava a Fito Páez per La canción de las bestias, a Conociendo Rusia per Quiero que me llames, a Draco Rosa i Jaime Sabines per Quiero vivir i a Los Mesoneros per Últimas palabras.Pel que fa a la peça de Magrané sorgeix d'un encàrrec de la pianista Noelia Rodiles a tres compositors perquè escrivissin, cadascun d'ells, una obra basant-se en una de les tres peces romàntiques preferides. El compositor reusenc va escollir l'Adagio D. 178 de Schubert, que li va servir d'inspiració per a l'obra Dues peces per a piano. D'aquesta manera, constatava que és un compositor al que sempre s'ha sentit molt proper. L'obra va ser estrenada per Rodiles i enregistrada en el seu últim disc, titulat The Buterfly Effect (Eudora Records).La nominació és, per a Magrané, un reconeixement més, en un any en què ha estat compositor convidat del Palau de la Música Catalana i en el qual l'Orquestra Nacional d'Espanya ha estrenat la seva obra Obreda.Rosalía i Magrané no eren l'única participació catalana als Grammy llatins. També hi competia Aitana en la categoria de millor àlbum vocal pop amb Spoiler. Va debutar l'any passat en aquesta gala nominada a millor artista, un premi que no es va endur. Va pujar a l'escenari, però, per interpretar Mi persona favorita d'Alejandro Sanz.D'altra banda, el canari establert a Barcelona El Guincho, productor de Rosalía i del seu èxit mundial Con Altura, opta a la categoria millor productor de l'any.La cerimònia, que ha començat a la una de la matinada, hora catalana, ha tingut lloc a Miami, Florida, i ha comptat amb actuacions telemàtiques. Aquest any no ha tingut públic ni la tradicional catifa vermella. Amb tot, ha mantingut l'esperit llatí amb les actuacions de J Balvin, Anitta, Ricky Martin, los Tigres del Norte i Rauw Alejandro.L'encarregat de dirigir la gala havia de ser el cantant i actor mexicà Carlos Rivera però, per proximitat amb un cas de coronavirus, va decidir cancel·lar la seva participació. Les actrius Ana Brenda Contreras i Yalitza Aparicio i el cantant Víctor Manuelle han estat les mestres de cerimònies.

