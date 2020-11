Filmin exporta el cinema català arreu d'Europa a través de l'Atlàntida Film Fest

El certamen fa el salt a nous territoris gràcies a la col·laboració del Programa MEDIA Europa creativa de la Unió Europea

De la mà de l'Institut Ramon Llull, Atlàntida Film Fest exporta Catalan Focus , una selecció el propòsit és fer visible el talent català més enllà de les nostres fronteres. Així , nou títols catalans tindran l'oportunitat d'arribar a el públic internacional:

cinc països europeus (Sèrbia, Grècia, Albània, Romania i Bulgària), que se sumen a Portugal per a la nova edició.El festival es va inaugurar fa una dècada a Mallorca -on se segueix fent de manera presencial, tot i que aquest any amb menor incidència per la pandèmia- i ara es prepara per a la seva edició internacional, entre l'1 i el 31 de desembre.