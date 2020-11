VÍDEO La brillant explicació de Guardiola sobre els moments de partit en què Messi camina

Pep Guardiola explicando esos minutos en los que Messi no corre. Oro puro. 🍿pic.twitter.com/2C60xGDG5A — Germán Fleitas (@GerFleitas_) November 19, 2020

El millor Barça de la història. El millor equip de tots els temps. Aquests són els dos qualificatius que més han repetit els experts, crítics i analistes de futbol per descriure l'etapa del Futbol Club Barcelona que van compartir Leo Messi i Pep Guardiola. El primer com el millor jugador d'un equip complet i el segon com l'entrenador que va saber dirigir l'argentí, a més de crear una formació esportiva dominant a tots els nivells. Des de la marxa del de Santpedor del club s'ha qüestionat molt la carrera futbolística dels dos protagonistes. Però tot això s'esfuma quan hi ha futbol de per mig.Les imatges de Pep Guardiola explicant per què hi ha moments en els quals Messi es posa a caminar i no a córrer pel terreny de joc han donat la volta el món. La seva explicació apareix en el documental anomenat This is Football, on l'entrenador català analitza el paper de l'argentí en un dels clàssics disputats entre el Barça i el Reial Madrid durant la temporada 2017-2018, Guardiola expressa la seva profunda admiració per la capacitat analítica de Messi. Les imatges, amb milions de reproduccions i centenars de milers de repiulades, han estat tendència durant hores a les xarxes.

