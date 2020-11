Pepet i Marieta publica el primer dels senzills que formaran el nou disc

Pepet i Marieta publica aquest divendres La Vacuna, el primer dels senzills que anirà publicant esglaonadament al llarg del pròxim 2021 i que acabaran donant forma al seu nou disc. El tema, que en paraules del propi Josep Bordes –cantant i alma mater del grup- bascula musicalment cap a un "reggaeton suau", ha comptat amb la participació del duet mataroní The Tyets.La lletra identifica l'amor com el gran impuls vital, especialment en el context de moments de crisi com l'actual, i deixa entreveure també un joc romàntic i sexual. Novament, i com ja ha fet amb els últims temes que ha publicat, Pepet i Marieta ha optat per difondre la seva nova música a partir de singles presentats amb el format de videoclip des de la plataforma YouTube.A banda de ser el nou single, La vacuna també dona nom a l'espectacle a quatre mans que han produït Bordes i Cruz. Adaptat a les restriccions derivades de la pandèmia del coronavirus, ja l'han presentat amb diversos concerts en línia i estan ja preparant una gira de presentació per a principis de 2021.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor