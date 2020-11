Arxivada definitivament la denúncia pel setge policial a la seu de la CUP el 20-S

L'Audiència de Barcelona ha arxivat definitivament la denúncia pel setge policial a la seu de la CUP el 20 de setembre de 2017, tal com ha avançat eldiario.es i ha confirmat la mateixa formació anticapitalista a través d'un comunicat. D'aquesta manera, la justícia considera que el desplegament de la policia espanyola sense ordre judicial davant la seu de la CUP no va ser una "intimidació greu" ni volgués "limitar la llibertat de circulació", i ha decidit, tres anys després, tancar la causa en què hi havia dos agents imputats.La policia espanyola va personar-se a la seu de la CUP durant vuit hores i va intentar accedir-hi sense ordre judicial i va requisar material i propaganda electoral. La CUP va interposar una denúncia que va acabar al jutjat d'instrucció 9, que la va arxivar. El 2019 va ser la pròpia Audiència de Barcelona qui va reobrir el cas i va ordenar una investigació, que finalment també s'ha tancat. La CUP ha denunciat una decisió que considera "injustificable". "L'operació del 20-S va suposar una clara vulneració dels drets civils i polítics amb l'objectiu de reprimir i evitar la celebració de l'1-O", sosté la formació independentista.La causa s'ha tancat sense arribar a judici i per a la CUP això evidencia que "l'aparell repressiu de l'Estat" es troba "plenament posicionat" per impedir l'exercici del dret a l'autodeterminació. Els fets d'ara fa tres anys van acabar sense incidents mentre que paral·lelament la Guàrdia Civil entrava al Departament d'Economia en l'operació central per impedir el referèndum.

