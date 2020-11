La reobertura de bars i cultura donarà el tret de sortida a una desescalada de dos mesos

🔓 S’inicia l’obertura progressiva d’algunes activitats amb mesures a tot Catalunya.



La primera fase entrarà en vigor dilluns i permet obrir bars i restaurants amb el 30% d'aforament i la cultura i les instal·lacions esportives a l'aire lliure al 50%. pic.twitter.com/oczwT5Flvj — Salut (@salutcat) November 19, 2020

La vida normal no tornarà fins que arribi la vacuna, però durant les properes setmanes es recuperaran de forma progressiva activitats restringides fins ara. Després de jornades d'estira-i-arronsa entre els socis del Govern, el vicepresident, Pere Aragonès, i la portaveu, Meritxell Budó, han presentat plegats un "pla de flexibilització de mesures" que permetrà reobrir dilluns la restauració, la cultura i els centres esportius . La desescalada, doncs, està en marxa. El Govern ha escenificat una treva i ha transmès determinació. Enrere queda l'enèsima crisi de l'executiu.Les mesures que entraran en vigor la setmana que ve són una mica més laxes que les que es perfilaven inicialment, quan es preveia una obertura dels bars només fins les cinc de la tarda i la represa de l'activitat només dels centres esportius a l'aire lliure. Finalment, i després de la picabaralla entre ERC i JxCat per les filtracions dels plans del Govern abans fins i tot que els debatessin amb els sectors afectats, bars i restaurants podran reobrir fins poc abans del toc de queda, i els gimnasos podran rebre clients, això sí, amb cita prèvia i sense fer ús dels vestidors.El pla del Govern tindrà una durada mínima de dos mesos i estarà dividit en quatre fases, en les quals es mantindrà el toc de queda entre les deu de la nit i les sis del matí, i que estaran espaiades entre elles per un mínim de 15 dies. Les restriccions de mobilitat s'aixecaran a partir del 21 de desembre, quan també s'ampliaran les trobades de sis persones a deu tot coincidint amb el Nadal. No s'avançarà de fase, però, si les dades epidemiològiques no acompanyen. I el Govern ja avisa que es pot tornar enrere si empitjoren. Aragonès ha assumit els errors en la gestió del pla i la responsabilitat de la confusió en la comunicació, marcada per les filtracions. Tant el vicepresident com la portaveu, Meritxell Budó, han advertit que s'ha d'evitar "córrer" per evitar els errors de la desescalada de l'estiu, que podrien provocar una tercera onada. Per això, cal "fer compatible" la recuperació econòmica amb la "responsabilitat" sanitària, ha insistit el Govern. "Si volem anar de pressa, la pandèmia ens tornarà a passar per sobre", ha avisat el vicepresident.D'entrada, a partir del 23 de novembre, bars i restaurants podran obrir de les sis del matí fins a les 21.30 hores -pràcticament fins al toc de queda-, amb les terrasses amb el 100% d'aforament però amb taules de màxim quatre persones si no són de la mateixa bombolla, i separades entre elles per dos metres de distància. L'ocupació de l'interior dels locals es limita al 30% i hauran de garantir ventilació. Aquest aforament es podrà ampliar al 50% a partir de la segona fase i es mantindrà així fins a la quarta.Cinemes, teatres, sales de concerts i auditoris també reprendran la seva activitat a partir del dilluns a un 50% de l'aforament i un topall màxim de 500 persones. En una tercera fase s'ampliaria fins al 70% en cas que les dades evolucionin favorablement. Pel que fa als equipaments esportius, també reobren al 50% en el cas que siguin a l'aire lliure. Els gimnasos, en canvi, ho hauran de fer al 30% i sense possibilitat d'utilitzar els vestidors, a excepció dels usuaris de les piscines.Pel que fa als comerços, es mantindrà l'aforament del 30% en el cas dels que tinguin menys de 800 metres quadrats. La capacitat anirà augmentant a mesura que s'avanci de fase. Per exemple, a partir de la segona, previsiblement a partir del 7 de desembre, s'incrementarà al 50% i a partir d'aleshores podran obrir també els grans centres comercials.En l'àmbit educatiu, es mantindran les classes presencials fins a la secundària. Universitats i instituts -el cicle de Batxillerat- continuaran amb l'ensenyament telemàtic. Pel que fa a les extraescolars, continuaran obertes les que organitzen els centres educatius amb els grups estables. Reobriran les no reglades però amb grups limitats a sis persones. Continuaran tancades les ludoteques, les sales de joc i els bingos.​Una de les principals novetats és que les restriccions de mobilitat s'aixecaran, si les dades epidemiològiques ho avalen, en la tercera fase -aproximadament cap al 21 de desembre-, quan ja no hi haurà ni tancament perimetral de Catalunya ni confinaments territorials de cap de setmana. Això permetrà la lliure circulació per Nadal, tot i que tothom haurà de ser a casa a les deu de la nit perquè es manté el toc de queda.Aquestes són les flexibilitzacions finalment aprovades pel Govern després de la crisi oberta arran de les filtracions del pla de desescalada dels darrers dos dies. El relaxament de mesures anirà acompanyat d'una "multiplicació" del sistema rastreig.Aragonès ha fet autocrítica i ha argumentat que la "conciliació d'interessos" entre els sectors econòmics i la seguretat sanitària és "difícil". Ha admès, en aquest sentit que és "lògic" que hi hagi debat entre els dos socis de Govern però que aquest ha de quedar-se a dins de les reunions i no traslladar-se als mitjans de comunicació. "Mantinc la confiança en tots els consellers", ha insistit tot apel·lant a la "responsabilitat" de tot el Govern. De fet, Aragonès ha rectificat l'apel·lació que va fer aquest dimecres als mitjans perquè no publiquessin documents no aprovats definitivament per l'executiu.ERC es va aixecar aquest dimecres al matí del comitè de crisi i va acusar JxCat de falta de "lleialtat". Les converses es van reprendre per la tarda, quan Aragonès i Budó es van reunir per reconduir la situació, van parlar també amb els sectors afectats i, finalment, es va reunir de nou el comitè de crisi per acabar de tancar els serrells del pla.

Pla de desescalada de la Generalitat by naciodigital

