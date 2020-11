La gran empipada d'un diputat de Vox al parlament andalús: envia «a prendre pel cul» la presidenta

ha criticat Juan Manuel Moreno, president andalús, per "abraçar-se als hereus del franquisme

que ha interromput a crits la intervenció de Díaz. La presidenta del parlament andalús, Marta Bosquet, ha decidit tallar-li el micròfon davant les seves reiterades queixes. " Senyora presidenta, atengui'm! ¡A tengui'm i no em menyspreï!", seguia reclamant Hernández. Com que Bosquet no li ha fet cas, ha decidit colpejar el micròfon al crit d'"aprendre pel cul", marxant així de l'hemicicle.

Forta esbroncada al parlament d'Andalusia protagonitzada per Alejandro Hernandez, un diputat de Vox. Els fets s'han produït en paral·lel a la votació de la llei Celáá al Congrés dels Diputats i ha acabat amb la marxa de l'hemicicle per part del membre del partit d'ultradreta. Tot ha començat quan Susana Díaz, portaveu del PSOE al parlament andalús,".Això ha despertat la fúria d'Hernández,

