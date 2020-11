Barcelona serà la capital mundial de l'ús del temps per una setmana

Barcelona acollirà la setmana que ve la setena edició de la Time Use Week, organitzada Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society . Es tracta d'una setmana carregada de jornades per traslladar a un nivell global la proposta d'"avançar junts cap a un millor ús del temps".El certamen dedicat al debat públic sobre la gestió del temps i les polítiques per reorganitzar-lo es farà entre el 23 i el 27 de novembre , i compta amb la participació centenar de municipis i empreses catalanes, a part d'una vintena d'experts internacionals.La Barcelona Time Use Initiative for a Healthy Society és una iniciativa internacional que segueix el llegat de la Reforma Horària i que vol ser un actor internacional de referència en els propers anys per a l'impuls de polítiques de benestar relacionades amb l'ús del temps.La vuitena edició també està prevista amb la capital catalana com a seu, i s'espera que es pugui celebrar entre el 27 i el 29 d'octubre del 2021, tal com van acordar l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i l'organització.

