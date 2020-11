Dos agents dels Mossos salven la vida d'un nadó que s'estava ofegant a la Ciutat de la Justícia

Dos agents dels Mossos, un d'ells en pràctiques, van salvar la vida d'un nadó de quinze dies el passat dimarts quan s'estava ofegant a la Ciutat de la Justícia. Els fets van tenir lloc als volts del migdia quan una dona va sortir a l'exterior de l'edifici demanant ajuda desesperadament als dos agents que feien tasques de vigilància.La dona els va conduir al vestíbul de la Ciutat de la Justícia on van trobar els pares en estat de xoc amb el nadó en braços que gairebé no respirava. En observar la rigidesa i el color morat del petit, un dels agents se'l va posar sobre el genoll de boca terrosa i li va donar petits cops a l'esquena mentre li pressionava l'estomac. Després d'uns minuts de reanimació, el nadó va començar a millorar.Poc temps després van arribar els equips mèdics que van realitzar una primera valoració de la criatura. Els mateixos agents el van portar fins a l’ambulància on el nadó ja va començar a respirar amb normalitat i va obrir els ulls.L’endemà, els agents van contactar amb els pares per assegurar-se que el nadó s’havia recuperat del tot i aquest dimecres es van acostar al domicili de la família per regalar al petit l’os Pau, un peluix dels Mossos d’Esquadra.

