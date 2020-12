DO Tarragona, l'herència de la cultura romana

Consell Regulador de la Denominació d'Origen Tarragona

Carrer de la Cort, 41, baixos. 43800 Valls

www.dotarragona.cat

info@dotarragona.cat Carrer de la Cort, 41, baixos. 43800 Valls

1. Una trentena de cellers i 1.700 viticultors

2. Gran heterogeïtat de sòls

3. Un clima mediterrani i vent de mestral

Els vins catalans amb denominació d'origen (DO) fa sis anys que lideren el mercat de Catalunya. El 2019, per exemple, quatre de cada deu ampolles –concretament el 41,3%- consumides al nostre país eren de vi català. La quota de mercat, a més, ha augmentat 14 punts en els últims nou anys però encara hi ha molt camí per recórrer per posar en valor uns vins que són de proximitat, sostenibles i de qualitat.A més, en els últims mesos, la crisi de la Covid-19 també ha afectat el sector. L'impacte principal ha estat pel doble tancament del canal d’hoteleria i restauració, que representa el 40% del consum, així com per l'aturada de les exportacions durant uns mesos.És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i les denominacions d'origen catalanes han impulsat la campanya “Gaudeix del que és bo #vicatalà” per promocionar el consum de vi català a Catalunya.Catalunya és terra de vins i caves. Hi ha fins a 12 denominacions d'origen (DO) que adescobrirem en l'especial. Comencem el viatge amb la DO Tarragona , ens acompanyes? La zona de producció de la DO Tarragona presenta dues zones clarament diferenciades. La del Camp de Tarragona, amb les comarques de l’Alt Camp, Baix Camp i el Tarragonès, i la zona de la Ribera d’Ebre. El nostre territori es situa entre el riu Ebre i la mar Mediterrània.El relleu de la DO és senzill, la major part del territori és troba per sota dels 600 m i la majoria de vinya està entre els 100 i els 400 m.La DO la formen una trentena de cellers inscrits i més de 1.700 viticultultors que conreen prop de 4.700 hectàrees.Una característica de la DO Tarragona es la heterogeneïtat de sòls.Els sòls de la comarca del Camp de Tarragona són majoritàriament del miocè, sòls calcaris i lleugers, els sòls de la zona de la Ribera d'Ebre són de l'era terciària, calcaris i pedregosos i de al·luvions del quaternari.A la DO Tarragona el clima és mediterrani amb influències continentals a la zona més alta de la Vall de l'Ebre. Les vinyes estan afectat per la marinada i el mestral a la zona del camp de Tarragona i pel mestral a la zona de la Ribera d'Ebre.Aquest clima mediterrani es caracteritza per uns hiverns suaus i uns estius molt més calorosos, encara que estan temperats per la brisa marina. La precipitació mitjana anual al camp de Tarragona es de 475 mm i de la Ribera d'Ebre de 650 mm.A la Ribera d’Ebre els hivern són freds i els estius calorosos i molt lluminosos. El desenvolupament de la vinya es aquest tipus de clima es òptim i produeix raïms de gran qualitat que són perfectes per elaborar també vins de licor.La temperatura mitja anual del territori de la DO és de 14,4 ºC.