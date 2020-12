DOQ Priorat, vins místics d'alta qualitat

4. Vinyes plantades en costers i terrasses

5. Varietats recomanades i autoritzades

6. Vins negres de prestigi internacional

7. La importància de la Cartoixa d'Escaladei

8. La DO

9. Proposta enoturística

Les vinyes més antigues de la denominació d’origen van ser plantades a partir de la fil·loxera, a finals del segle XIX i a principis del segle XX. Estan plantades en coster tradicional, en pendents entorn al 30% de mitjana, on tots els treballs es fan manualment.Des dels anys 90 del segle passat hi ha hagut una important replantació de vinya, a l’inici plantada en terrasses, que, en els darrers anys s’han igualat en nombre d’hectàrees plantades a les que es fan en coster tradicional, per tant existeix una clara tendència a recuperar plantacions segons el sistema tradicional, on s’aprofita molt més el terreny i s’aporten majors beneficis a la planta.Les varietats negres tradicionals de la zona són la garnatxa i la carinyena mentre que la varietat blanca mes estesa és la garnatxa blanca.La DOQ Priorat té les següents varietats autoritzades.Garnatxa BlancaCheninMacabeuMoscatell d’AlexandriaMoscatell de gra petitPedro XimènezPicapoll BlancViognierXarel·loCabernet sauvignonCabernet francMerlotUll de llebreSyrahPicapoll NegrePinot noirGarnatxa PeludaLa DOQ Priorat té les següents varietats recomanades.GarnatxaCarinyenaLa producció mitjana de la DOQ Priorat és de 5 milions d’ampolles, elaborades per un centenar de cellers.Principalment, el Priorat és sinònim de vins negres, de característiques úniques. Elaborats sobretot amb carinyena i garnatxa negra, junt amb petites quantitats d’altres varietats, presenten una elevada concentració d’aromes molt complexes, carnosos i rotunds, abundants en boca i envoltats en notes de fusta molt elegants.Els vins negres del Priorat gaudeixen de molt bona acollida, i és que s’han guanyat un prestigi just i merescut, tant a nivell estatal com internacional. L’exportació frega el 70% de la producció.Pel que fa als vins blancs, elaborats bàsicament amb garnatxa blanca, macabeu i Pedro Ximénez, entre d’altres, partint del most verge i amb una fermentació a baixa temperatura, s’obté un equilibri perfecte entre fruitor i aromes, de vegades ampliats per la fusta de roure. Els blancs del Priorat s’han fet un lloc en el mercat en els darrers anys per la seva forta personalitat que els dona una identitat molt específica, assegurant una alta qualitat.Els generosos i rancis completen la producció de vins del Priorat.El projecte “noms de la terra” identifica a la etiqueta els vins pel seu nom. El nom del lloc del qual procedeix el raïm, regulat per una classificació.El topònim Priorat està lligat al concepte vi des de fa segles. La suma d’un sòl, un clima, una orografia i el treball d’homes i dones que l’han elaborat seguint les tècniques d’una tradició mil·lenària amb l’ajut, avui, d’una tecnologia adaptada als requeriments de la qualitat, han donat un producte autèntic, exclusiu: el vi del Priorat.La Cartoixa d’Escaladei representa el bressol històric de la viticultora i els vins de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat . Els monjos cartoixans a partir del segle XII van impulsar els coneixements i tècniques per desenvolupar una viticultura que va arrelar amb força i ha evolucionat al llarg dels segles. Els dominis de la cartoixa van configurar l’anomenat Priorat històric, que avui coincideix amb la regió vitivinícola de la DOQ Priorat. Els cartoixans d’Escaladei van cultivar la vinya i van elaborar el vi a la Cartoixa, seguint una escola de treball i espiritualitat. Potser el del Priorat és un vi místic.Des de fa gairebé 1000 anys, nou petits pobles s’han instal·lat amagats entre els costers de pissarra que es dispersen als peus de la serra del Montsant. Els seus habitants, viticultors des de sempre, van modelar el terreny amb marges. Després de la llei de Mendizábal (1835), gràcies a un gran esforç i al desenvolupament creixent de la vinya els viticultors van retrobar la seva dignitat.Desafortunadament les èpoques d’harmonia i creixement són cícliques i sovint s’acaben en cataclismes, així doncs per a tota la vinya europea, existeix un abans i un després de la fil·loxera. Al Priorat també va ser una catàstrofe, ja que, en aquesta època l’explosió de la indústria tèxtil a Catalunya arrossegà tota la mà d’obra cap a la ciutat i no es replantaren els ceps de nou, excepte en una proporció molt baixa, que, afortunadament, és la que ha perdurat fins als nostres dies.Més recentment, es va poder intervenir en un paisatge preservat, complex, ric i d’un formidable potencial vitivinícola. Va ser doncs a la fi dels anys 80 on es va iniciar l’obertura d’un nou cicle de prosperitat, que conjugava la saviesa, el paisatge i la tradició amb un nou esperit emprenedor que tènia en el punt de mira la recuperació de la qualitat i el prestigi com a premissa màxima.El 1924 el territori del Priorat d'Scala Dei sol·licitava la adopció de mesures per el reconeixement de la zona i evitar la seva despoblació. El 1928 van reclamar la creació de la Denominació d’Origen del Priorat de Scala Dei com a òrgan designat per vetllar per la zona de producció i l’ús de la marca col·lectiva.En 1932 es va crear per ordre ministerial la Denominació d’Origen Priorat. El 1954 es va aprovar el primer reglament de la Denominació d’Origen Priorat i es va modificar posteriorment en 1959 i mes tard el 1975.L'any 2000 es va demanar i aconseguir la concessió del segell de Denominació d’Origen Qualificada acompanyada del nou reglament regulador de la Denominació d’Origen Qualificada Priorat.Finalment, l'any 2006 es va aprovar l’actual reglament de la DOQ Priorat, adaptant-se a la nova llei espanyola de la vnya i el vi i la llei vitivinícola de Catalunya.El Priorat és un territori on l'enoturisme ha guanyat molta importància els darrers anys. Tota la informació es pot trobar en un apartat del web de la DOQ : la majoria de cellers són visitables i també hi ha diverses festes al llarg de l'any vinculades a la cultura vitivinícola. A més, per la importància en el desenvolupament d'aquest conreu a la comarca, és imprescindible visitar la Cartoixa d'Escaladei