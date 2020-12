DO Penedès, vins amb 2.700 anys d'història

4. Vinyes amb constant adaptació

5. Varietats recomanades i autoritzades

6. Àmpla gamma de vins d'alta qualitat

7. Vins des del segle VII aC

8. La DO

9. Proposta enoturística

Les vinyes de la Denominació d’Origen Penedès , són vinyes de conreu de tota la vida amb renovació i també en constant adaptació per a l’elaboració dels millors vins i per tal d’adaptar-se a les modernes tècniques de conreu.Les varietats viníferes blanques dominants són el xarel·lo, el macabeu i la parellada. Aquestes tres varietats tradicionals es van complementar els anys 1960-1980 amb la chardonnay, el riesling, sauvignon nlanc, etc.Les varietats negres dominants pròpies són l'ull de llebre, la carinyena o samsó, i la sumoi que constitueix la base de la viticultura tradicional. Aquestes varietats tradicionals es complementen amb noves varietats que es van introduir al anys 1960-1980, principalment el cabernet sauvignon, el merlot i syrah.La DO Penedès té les següents varietats autoritzades.MacabeuXarel.loParelladaSubirat ParentGarnatxa blancaMoscatell d’AlexandriaMoscatell de gra petitMalvasia de SitgesChardonnaySauvignon blancRieslingGewürztraminerCheninSumoi blancViognierXarel·lo vermellForcadaUll de llebreGarnatxa negreSamsóMonastrellSumoi negreCabernet sauvignonMerlotPinot noirSyrahCabernet FrancPetit VerdotMoneuLa producció mitjana de la DO Penedès és de 135.000 hl. D’aquesta producció, els vins blancs representen aproximadament el 52%; els rosats el 8%; els negres el 35%, i els vins escumosos Clàssic Penedès el 5% restant. Els cellers de la DO Penedès comercialitzen uns 18 milions d’ampolles.Els vins blancs són de qualitat elevada, elaborats com a joves són àcids i molt afruitats ben constituïts i harmònics, els blancs fermentats en bóta o amb criança en bóta són estructurats amb cos i molt rodons en boca, amb notes a criança. Aquests vins de reserva i criança presenten notes aromàtiques molt característiques; són complexes, i tenen les notes característiques de les varietats.Els vins negres joves de les varietats tradicionals tenen molta fruita i recorden a les prunes, cireres, solen ser àcids una mica tànnics i molt rodons en boca.Els vins negres elaborats amb criança en bótes, són molt més estructurats, recordant les varietats i amb tocs molt més complexes a especies, fruites confitades, balsàmiques, etc.Una singularitat de la zona del Penedès, són els vins blancs de la varietat xarel·lo, aquesta varietat és molt rústica i permet elaborar-la com a vi blanc jove amb certa graduació 12-13 %vol, i permet elaborar vins de xarel·lo amb criances relativament llargues, i també elaborar vins blancs amb poca intervenció en quan a adició de sulfurós.En general al Penedès els vins s’elaboren de manera majoritària com a ecològics i biodinàmics.Al jaciment de la Font de la Canya hi ha el bressol del vi al Penedès. En aquest jaciment s’hi han datat llavors de raïm del segle VII abans de Crist, que es van trobar dins de sitges excavades a terra, amb d’altres objectes i restes del que podria ser una premsa per fer el vi. El vi hauria arribat al Penedès amb els fenicis.La influència romana al Penedès va fer que es cultivéssin diferents varietats negres, importades per els fenicis i els grecs d’Orient mig i Egipte.A banda de les proves documentals i el gran nombre de peces de l’època –àmfores, púniques romanes i greco-romanes-, té una especial transcendència la premsa de biga del Vinseum, d’un gran valor. Aquest tipus de premsa va ser inventada per Cató el Vell al segle II aC.Però la veritable evolució de la vinya i l’elaboració de vi del Penedès va tenir lloc al segle VI aC., ja que l’eix de la cultura mediterrània del vi va tenir el Penedès com a centre cardinal. La Via Augusta, que travessava el Penedès, des del Pont del Diable fins a l’Arc de Barà, va ser el nucli central de la comercialització dels vins.La bona situació geogràfica del Penedès va fer que aquesta zona es convertís en una gran terra de producció, augmentant el seu prestigi amb el temps, tant en la producció de vins blancs com de negres. Malgrat que aquests últims éren més cotitzats que els blancs, com succeïa a tot el Mediterrani, diuen que els vins blancs éren la millor ofrena a Bacus.La producció de vins de qualitat es va mantenir fins arribar a l’Edat Mitjana, la invasió islàmica no va beneficiar el cultiu de vi en certes zones del Penedès, però el període de dominació no va ser massa llarg i se segueixen plantant vinyes al Penedès.De totes formes, un factor que contribueix de forma decisiva al manteniment de la vinya a Catalunya és la necessitat que es plantejava, des de la més pobre de les parròquies al monestir més ric, (bàsicament els de l'Ordre del Cister i els benedictins) de disposar de vi per a les celebracions eucarístiques.El 23 de novembre de 1933 la Gaceta de Madrid, avantsala del Butlletí Oficial de l'Estat, en una ordre del Ministre d'Agricultura, en la pàgina 1216 disposa la creació de la Denominació d’Origen Penedès , el dia 28 de juliol de 1958 una ordre del Ministeri d'Agricultura disposa sigui constituït el Consell Regulador i al cap d’un any, el 28 de juliol de 1959 el consell aprova el seu primer reglament el qual va ser aprovat pel Ministeri d'Agricultura i publicat al maig de 1960.El. Hi ha propostes i activitats de tot tipus però una de les més singulars és la Ruta Miravinya , una ruta de miradors singulars per descobrir els paisatges vitivinícoles de la comarca. També val molt la pena visitar el Vinseum, el Museu de les Cultures del Vi de Catalunya , així com el jaciment de la Font de la Canya , on hi ha restes ibèriques que demostren l’existència de vinya fa 2.700 anys al Penedès.