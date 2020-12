DO Empordà, vins tocats per la tramuntana

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Empordà

1. 55 municipis i dues zones

2. Uns sòls idonis per a vins d'alta qualitat

3. Unes vinyes marcades per la tramuntana

Els vins catalans amb denominació d'origen (DO) fa sis anys que lideren el mercat de Catalunya. El 2019, per exemple, quatre de cada deu ampolles –concretament el 41,3%- consumides al nostre país eren de vi català. La quota de mercat, a més, ha augmentat 14 punts en els últims nou anys però encara hi ha molt camí per recórrer per posar en valor uns vins que són de proximitat, sostenibles i de qualitat.A més, en els últims mesos, la crisi de la Covid-19 també ha afectat el sector. L'impacte principal ha estat pel doble tancament del canal d’hoteleria i restauració, que representa el 40% del consum, així com per l'aturada de les exportacions durant uns mesos.És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i les denominacions d'origen catalanes han impulsat la campanya “Gaudeix del que és bo #vicatalà” per promocionar el consum de vi català a Catalunya.Catalunya és terra de vins i caves. Hi ha fins a 12 denominacions d'origen (DO) que adescobrirem en l'especial "Catalunya, país de vins" . Comencem el viatge amb la DO Empordà , ens acompanyes? La DO Empordà compta amb una superfície aproximada de 2.000 ha i està situada a l’extrem nord oriental de Catalunya, a la demarcació de Girona. Engloba un total de 55 municipis distribuïts en dues comarques: 35 municipis de l’Alt Empordà i 20 municipis del Baix Empordà, que es delimiten en dues zones separades geogràficament.La zona de producció de l’Alt Empordà es troba a l’extrem nord oriental de Catalunya arrecerada a la falda de les serres de Rodes i de les Alberes, en un arc que va des del Cap de Creus a la denominada Garrotxa d’Empordà (Albanyà). Limita, amb els Pirineus i la Cataliya Nord al nord, la Mediterrània per llevant i la plana pròpiament dita a migjorn.La zona de producció del Baix Empordà es troba delimitada al nord pel massís del Montgrí, al sud-oest pel massís de les Gavarres, que forma una plana costanera amb el massís de Begur, i a l’est per la Mediterrània.La DO Empordà presenta una gran heterogeneïtat de terrenys, que majoritàriament són de textura sorrenca i pobres en matèria orgànica, idonis per a la producció de vins d’elevada qualitat. Generalment són àcids i estan situats des de nivell del mar fins a un màxim de 260 metres d’altitud.Cal distingir les zones de la plana empordanesa, on predominen els sòls de naturalesa al·luvial, de les zones de muntanya i a les faldes de muntanya, on els sòls són de pissarra i granítics.El tret climàtic més característic i que afecta els conreus és el fort vent del nord, la tramuntana, que bufa amb ratxes que sovint superen els 120 quilòmetres per hora i que té uns efectes molt beneficiosos pel bon estat sanitari de la vinya.Els hiverns són suaus amb poques glaçades i els estius calorosos, temperats per les brises marines. La temperatura mitjana anual està compresa entre els 14 i els 16 ºC. La pluviometria se situa al voltant dels 600 litres anuals. Pel que fa a la temperatura i la insolació, la zona empordanesa es situa en la regió III de la classificació Winkler i Amerine, cosa que la fa idònia per al conreu de varietats de cicle mitjà i llarg, i extraordinària per a l’elaboració de vins dolços naturals.