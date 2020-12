DO Cava, la sublimació de l'art vitivinícola

Consell Regulador del Cava

Av. Tarragona, 24. 08720 Vilafranca del Penedès

www.docava.wine/ca

consejo@crcava.es Av. Tarragona, 24. 08720 Vilafranca del Penedès

1. La regió del cava

2. Sòls calcaris i poc arenosos

3. Una regió de clima mediterrani

Els vins catalans amb denominació d'origen (DO) fa sis anys que lideren el mercat de Catalunya. El 2019, per exemple, quatre de cada deu ampolles –concretament el 41,3%- consumides al nostre país eren de vi català. La quota de mercat, a més, ha augmentat 14 punts en els últims nou anys però encara hi ha molt camí per recórrer per posar en valor uns vins que són de proximitat, sostenibles i de qualitat.A més, en els últims mesos, la crisi de la Covid-19 també ha afectat el sector. L'impacte principal ha estat pel doble tancament del canal d’hoteleria i restauració, que representa el 40% del consum, així com per l'aturada de les exportacions durant uns mesos.És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i les denominacions d'origen catalanes han impulsat la campanya “Gaudeix del que és bo #vicatalà” per promocionar el consum de vi català a Catalunya.Catalunya és terra de vins i caves. Hi ha fins a 12 denominacions d'origen (DO) que adescobrirem en l'especial "Catalunya, país de vins" . Comencem el viatge amb la DO Cava , ens acompanyes? Actualment la superfícies de vinyes inscrites a laés de 37.955 hectàrees, distribuïdes entre els diferents municipis que composen la regió del cava.Dels 159 municipis que composen la DOP CAVA, la gran majoria, 132, es troben situats a Catalunya. Sant Sadurní d’Anoia és coneguda com la capital del cava, i va ser als seus voltants on es va iniciar a desenvolupar la indústria del que avui és un del sectors més representatius i de més èxit de la viticultura de Catalunya.Els sòls de la zona geogràfica del cava són molt variats, si bé en la seva majoria de naturalesa calcària, poc arenosos i relativament argilosos, amb baix contingut de matèria orgànica.La zona del cava ofereix unes característiques generals típiques de l'ambient mediterrani: una estació estival molt llarga, amb una elevada insolació i temperatures altes a la primavera-estiu, que donen lloc a integrals heliotèrmiques també altes que permeten una bona maduració fins i tot de les varietats de cicle més llarg . Així mateix les pluges són escasses i amb una mala distribució estacional, de manera que durant el període d'activitat vegetativa les precipitacions són escasses i en general la humitat relativa és molt baixa; per tot això el dèficit hídric és pronunciat, especialment en la fase de maduració.Té un clima mediterrani de transició entre el de la costa, donada la proximitat a la mar, més suau, i el continental, més rigorós, fred a l'hivern i més calorós a l'estiu, propi de les zones interiors.La pluviometria anual ronda els 500 mm, amb precipitacions més concentrades, a la tardor i primavera. És molt lluminós, amb una mitjana d'hores d'insolació al voltant de 2.500, adequades per a la bona maduració del raïm.