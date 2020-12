DO Catalunya, tot el país en cada ampolla

Consell Regulador de la Denominació d’Origen Catalunya

Edifici de l'Estació Enològica

Passeig Sunyer 4-6 1er.

www.docat.cat

premsa@do-catalunya.com Edifici de l'Estació EnològicaPasseig Sunyer 4-6 1er.

1. Quasi 43.000 hectàrees de 426 municipis

2. Sòls sedimentaris i material calcari

3. Un país de clima mediterrani

Els vins catalans amb denominació d'origen (DO) fa sis anys que lideren el mercat de Catalunya. El 2019, per exemple, quatre de cada deu ampolles –concretament el 41,3%- consumides al nostre país eren de vi català. La quota de mercat, a més, ha augmentat 14 punts en els últims nou anys però encara hi ha molt camí per recórrer per posar en valor uns vins que són de proximitat, sostenibles i de qualitat.A més, en els últims mesos, la crisi de la Covid-19 també ha afectat el sector. L'impacte principal ha estat pel doble tancament del canal d’hoteleria i restauració, que representa el 40% del consum, així com per l'aturada de les exportacions durant uns mesos.És per aquest motiu que la Generalitat de Catalunya i les denominacions d'origen catalanes han impulsat la campanya “Gaudeix del que és bo #vicatalà” per promocionar el consum de vi català a Catalunya.Catalunya és terra de vins i caves. Hi ha fins a 12 denominacions d'origen (DO) que adescobrirem en l'especial "Catalunya, país de vins" . Comencem el viatge amb la DO Catalunya , ens acompanyes? La Denominació d’Origen de Catalunya s’estén pel nord-est de la península Ibèrica, entre el mar Mediterrani i els Pirineus. Es troba compresa entre els 40,3º i els 42,5º de latitud nord i entre 1º i els 3,2º de longitud est del meridià de Greenwich.Aplega 42.985 ha. de superfície vitivinícola repartida en 426 termes municipals de Catalunya, on la vinya s’ha conreat tradicionalment, esdevenint un element característic i inherent dels seus paisatges i de la seva cultura.Gràcies a la DO Catalunya, a més, municipis elaboradors de vi que no podien adscriure’s a cap altra denominació d’origen i que elaboraven grans vins, com ara part important de la comarca de l’Anoia o del Baix Llobregat, poden emparar-se i aconseguir el segell de qualitat i confiança que suposa per al consumidor la certificació de la DO Catalunya.Els sòls de la DO Catalunya es reparteixen per un territori ampli i divers que es caracteritzen majoritàriament per dipòsits sedimentaris amb predomini de materials calcaris.El clima que caracteritza la DO Catalunya és el clima mediterrani que consta d’hiverns suaus i plujosos, i estius secs i calorosos, amb mesos més variables a la primavera i tardor. El clima mediterrani compta, a Catalunya, amb algunes variacions a l’interior, que afegeix unes característiques més continentals.Les precipitacions anuals oscil·len en general, entre els 250 i 800 mm.