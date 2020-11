El Congrés avala les recomanacions per reformar el sistema de pensions

El ple del Congrés dels Diputats ha avalat les recomanacions del Pacte de Toledo per reformar el sistema de pensions. El PSOE, Unides Podem, PP, Cs, JxCat i PNB han votat a favor, tal com ja ho van fer en comissió, i han donat llum verda definitivament al text, mentre que ​ERC, EH Bildu i BNG s'han abstingut perquè consideren que el document es queda curt i han presentat vots particulars. Vox també s'ha abstingut i la CUP s'ha posicionat en contra.El text aprovat fixa la revalorització de les pensions amb l'Índex de Preus de Consum (IPC), incentiva retardar l'edat de jubilació, referma el compromís amb el sistema públic de pensions i estableix que caldrà acabar amb les despeses impròpies que es financen amb cotitzacions de la Seguretat Social no més tard del 2023.La presidenta de la comissió del Pacte de Toledo i exministra de Treball socialista, Magdalena Valerio, ha presentat el text en el debat d'aquest dijous i ha dit que té com a objectiu evitar la "desnaturalització del sistema de pensions de la Seguretat Social" amb l'aposta per un "model públic".El diputat del PDeCAT Genís Boadella ha opinat que el text aporta "millores en el sistema" i ha dit que en la cultura del pacte els trobaran. En canvi, el diputat republicà Jordi Salvador ha considerat insuficient el text pel que fa a la defensa del sistema públic de pensions.Salvador ha criticat que el document accepta el "saqueig" que ha patit la caixa de la Seguretat Social i, per això, en els vots particulars demanen que es faci una auditoria i l'Estat torni els diners de contribucions que haurien d'haver servit per pagar pensions però que durant anys s'han desviat a altres partides. "Es fa com si aquí no hagués passat res", ha denunciat. Segons el diputat d'ERC, es demostra que hi havia "recursos més que suficients", que el "sistema és sostenible" i que les reformes que retallaven drets als pensionistes "no estaven justificades".La CUP ha votat en contra perquè considera que el document "obre la porta a reformes regressives". El diputat anticapitalista Albert Botran ha criticat que no es deroguin les reformes de 2011 i 2013 ni estableixi una pensió mínima en 1.084 euros, entre d'altres.

