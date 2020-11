Colau i Collboni demanen no comprar a Amazon per Nadal

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha instat aquest dijous els barcelonins a no comprar a la plataforma de comerç electrònic Amazon per les festes de Nadal i, per tant, potenciar el "comerç de barri i de proximitat", que ha patit les conseqüències econòmiques de la crisi de la covid. A més, Colau, com ja va fer fa uns dies l'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, ha recordat que Amazon "no tributa localment ni aporta gran riquesa".El primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, s'ha sumat a la petició demanant als ciutadans que siguin "conscients" que cada compra a Amazon suposa "treure una oportunitat" al comerç local i "reforça un model de competidor que fa trampes, que no paga tots els impostos que ha de pagar ni al país ni a la ciutat".Colau i Collboni ho han dit al Saló de Cent de l'Ajuntament en l'acte de lliurament del Premi Barcelona Comerç, de la fundació Barcelona Comerç, que tradicionalment es feia en un sopar multitudinari però que s'ha hagut d'adaptar a la covid. A l'acte també hi era la regidora de Comerç, Mercats i Consum, Montserrat Ballarín, i el president de la fundació, Salvador Vendrell.Per Colau i Collboni, la crisi econòmica provocada per la covid ha demostrat la importància de la restauració i el comerç local, que donen "vitalitat" a les ciutats. "La ciutat no seria el mateix sense el comerç i la restauració, li faltaria ànima; per tenir una ciutat més segura, dinàmica i cohesionada necessitem que puguin reobrir i puguin omplir carrers i places".Tots dos també han fet autocrítica i han admès que potser les administracions s'han equivocat, però han dit que han donat tot el suport que han pogut als comerciants i restauradors. "No només calen paraules, també el màxim suport", ha dit Colau, i per això ha demanat a la Generalitat que doni ajudes urgents als comerciants.

