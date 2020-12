DO Alella, vinyes verdes vora el mar

4. Vinyes des del segle VI aC

5. Varietats recomanades i autoritzades

6. Vins amb mineralitat

7. Vins amb molta història

8. La DO

9. Proposta enoturística

Les vinyes de la DO Alella mantenen l’antiga tradició del cultiu a la zona, aprofitant les pendents i les planes, les solanes i els obacs, en que s’obtenen els mostos òptims per elaborar uns vins frescs i amb caràcter marcadament mediterrani. En els darrers anys s’han adaptat a formes de conreu que permeten una major sostenibilitat de les empreses vitivinícoles, mantenint la singularitat que els dona el clima, el sòl format per sauló i el treball d’una viticultura de llarga tradició que es remunta al segle VI aC i que ha sabut adaptar-se a aquesta singular zona.El caràcter fresc i singular dels vins d’Alella s’aconsegueix amb varietats tradicionals com la pansa blanca (cep més característic de la DO), la garnatxa blanca, el moscatell i la garnatxa negra.Per complementar i enriquir la diversitat dels vins de la DO Alella, al llarg dels anys s’han plantat les varietats chardonnay, macabeu, malvasia, chenin, moscatell del gra menut, parellada, picapoll blanc i Sauvignon blanc en cas de varietats blanques, i cabernet sauvignon, garnatxa peluda, merlot, monastrell, pinot noir i carinyena.La DO Alella té les següents varietats autoritzades.Garnatxa negraCabernet sauvignonGarnatxa peludaMerlotMonastrellPinot NoirCarinyenaSumoll NegreSyrahUll de llebreLa DO Alella té les següents varietats recomanades.Pansa blancaGarnatxa blancaMoscatellChardonayCheninMacabeuMalvasíaMoscatell del gra menutParelladaPicapoll blancSauvignon blancS’elaboren en totes les seves versions vins blancs, rosats, negres i dolços, a més de vins escumosos.El seu denominador comú és la mineralitat, sobretot en els vins blancs, sigui quin sigui el mètode d’elaboració. Aquesta característica es troba tant en els vins blancs i negres de la vessant marítima, a la comarca del Maresme, i una mica menys perceptible en el vessant d’interior, a la comarca del Vallès Oriental.Aquesta mineralitat li ve donada pel tipus de terrer, un subsol granític que en la superfície es transforma en petits grans, els quals es denominen sauló. Un terrer amb una bona permeabilitat fa necessari que el cep necessiti aprofundir les seves arrels per buscar l’aigua i els diferents aliments que li aporta el terrer. Així, crea un petit “estrès” que, ben controlat, ajuda també a regular la producció de raïm per cep. De fet, la petita diferència gustativa que podem apreciar en els vins elaborats al vessant marítim respecte dels elaborats en el vessant interior, és que els vins d’interior tenen l’acidesa més present.Segurament, un dels misteris més atractius dels vins d’Alella és la seva pròpia existència, situada entre el mar i la muntanya, producte d’unes petites vinyes, a voltes amagades de la mirada curiosa dels visitants, que des de fa molts anys lluiten per la seva supervivència en una admirable i desigual batalla contra l’expansió de la gran àrea urbana.No sempre ha estat així, ja que els vins d’Alella tenen una llarga història i una important significació dins la vinicultura catalana. Coneguts i estimats ja a l’època romana els citen Plini i Marcial com a vins laietans.Els vins alellencs eren, en plena edat mitjana, els preferits a la Seu barcelonina, per esdevenir més tard un dels vins de qualitat mes exportats des de Catalunya arreu del món, amb particular incidència a les colònies d’ultramar on hi havia abundosa població de catalans.Avui tota aquesta tradició vinícola es manté viva i els vins de la, segueixen simbolitzant la voluntat de seguir essent un poble mediterrani autèntic i, per tant, viticultor, malgrat la duresa de l’ofici i les incidències sofertes al llarg dels anys, de les quals cal destacar la plaga de la fil·loxera que en devastà totalment el conreu entre els anys 1886 i 1891.En aquells moments va caldre començar de nou, tenint en aquella represa un paper fonamental la Cooperativa Alella Vinícola que va ser capaç de embotella i comercialitzar vins de qualitat creant marca i prestigi de la zona. Altres empreses elaboradores han sabut agafar el relleu de les bones iniciatives d’aquell moment fent de la qualitat l’argument principal per garantir la viabilitat de la viticultura de la zona.Laes va crear per l'ordre de 22 de desembre de 1955, i se n'aprova l’actual reglament per l'ordre ARP/64/2006, de 22 de febrer. Que així mateix, l'esmentada denominació consta inclosa a la base de dades E-Bacchus que recull el registre de DOP i IGP europees protegides en virtut del Reglament (CE) núm. 1308/2013, de 17 de desembre, del Parlament Europeu i del Consell, amb número d’expedient PDO-ES-A1423.La DO Alella compta amb un portal web exclusiu dedicat a l'enoturisme . Destaca l'apartat de rutes del vi per descobrir la terra de la pansa blanca.Es tracta de sis itineraris seleccionats per àrees geogràfiques i georeferenciades a Google Maps: Baix Maresme (Tiana i Montgat), Badalona Vallès-Maresme . Totes inclouen cellers, patrimoni, restaurants per dinar, botigues per comprar els productes de la zona i allotjament per si també es vol passar la nit.