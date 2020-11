La Fundació «la Caixa» impulsa el Gran Recapte amb una aportació de 300.000 euros

La Fundació ”la Caixa” s'ha sumat al Gran Recapte per impulsar la recta final de la campanya a Catalunya, amb una aportació de 300.000 euros per al Banc dels Aliments, amb l’objectiu d’ajudar els milers de persones que estan en situació de vulnerabilitat i que s’han vist especialment afectades per l’emergència social derivada de la Covid-19. Així ho ha anunciat el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila, i el subdirector general de la Fundació ”la Caixa”, Marc Simón, en una trobada amb la presidenta de la Federació Catalana del Banc dels Aliments, Roser Brutau, i el director de la Fundació Banc dels Aliments de Barcelona, Lluís Fatjó-Vilas.La 12a edició del Gran Recapte s’adapta al context actual de pandèmia i aposta pels donatius sota el lema “per a molts, la nova realitat és una nevera buida”. La campanya ha suspès aquest any la recollida física d’aliments per minimitzar el risc de contagis.El Banc dels Aliments viu el moment més delicat des que es van crear, amb una xifra rècord de 262.000 persones ateses de mitjana mensual a través de 636 entitats socials: la demanda ha augmentat a Catalunya un 40 % respecte del mateix període de l’any passat. Així, per donar resposta a aquesta necessitat apressant, el tradicional Gran Recapte hauria de recollir 6 milions de quilos d’aliments, en comptes dels 4,5 milions habituals.Milers de persones s’han vist afectades per la situació actual. La vulnerabilitat s’ha estès fins el punt de que tots coneixem algú que està passant moments difícils. La solidaritat és ara una responsabilitat. Per això, més que mai, volem fer costat als que més ho necessiten recolzant iniciatives tan imprescindibles com el Gran Recapte”, ha destacat el director general de la Fundació ”la Caixa”, Antoni Vila.D’altra banda, la presidenta de la Federació Catalana de Bancs dels Aliments, Roser Brutau, ha ressaltat “la importància que entitats com la Fundació ”la Caixa” se sumin també a aquesta campanya de solidaritat col·lectiva, perquè el moment actual és tan crucial, que exigeix una implicació amb determinació d’organitzacions i empreses, per teixir xarxes que garanteixin l’atenció dels col·lectius més vulnerables”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor