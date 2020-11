La jutge absol Òmnium pel cas del guàrdia civil que es va inventar la bandera de l'entitat

El jutjat de primera instància 57 de Barcelona ha desestimat la demanda d'un agent de la Guàrdia Civil que reclamava 10.000 euros a Òmnium Cultural per vulneració de drets fonamentals. L'agent va ser testimoni al judici del procés i es va fer un embolic a l'hora de definir la bandera de l'entitat, que va utilitzar el tall en el marc de la campanya "judici a la democràcia". El demandant va considerar que això vulnerava el seu dret a la pròpia imatge perquè Òmnium s'havia lucrat a costa seva. La jutgessa, però, ha desestimat aquesta demanda i ha absolt l'entitat presidida per Jordi Cuixart. La sentència es pot recórrer a l'Audiència de Barcelona.La resolució, de 15 pàgines, estableix que el vídeo d'Òmnium s'emmarca dins de la llibertat d'expressió sense vulnerar el dret a la imatge del demandant. "No ha existit cap intromissió il·legítima en aquest dret, cosa que implica la desestimació de les pretencions de la demanda", conclou la jutgessa Ester Morte. A més, l'agent de la Guàrdia Civil haurà de pagar els costos del judici, que es va celebrar la setmana passada a la Ciutat de la Justícia amb la declaració de Cuixart per videoconferència des de la presó de Lledoners.La jutge també descarta que Òmnium volgués lucrar-se mitjançant el vídeo en què apareix la veu del demandant. Pel que fa a la menció de "fes-te'n soci", que utilitza l'agent de la Guàrdia Civil per acusar l'entitat de fer publicitat a costa seva, la jutge considera que és un eslògan habitual que utilitza Òmnium i que no es va crear específicament per al cas del vídeo del guàrdia civil i per tant, diu, no tindria una finalitat publicitària. La sentència també descarta mala fe processal o abús de dret per part de l'agent de la Guàrdia Civil mitjançant la interposició de la demanda contra Òmnium.

