​L'OMS, optimista amb l'evolució de la segona onada a Europa

L’Organització Mundial de la Salut veu una lleugera millora a Europa per la reducció de contagis en l’última setmana. “És un petit senyal”, però és un senyal”, ha assegurat aquest dijous el responsable de l’OMS per Europea, Hans Kluge, que veu “llum al final del túnel”, tot i que recorda que els pròxims sis mesos seran difícils.A més, l’OMS també ha volgut remarcar que en la segona onada de la pandèmia la mortalitat està sent “significativament menor” que a la primavera, si bé en aquestes setmanes s’espera que les morts continuïn augmentant. “De mitjana moren unes 4.500 persones cada dia a Europa per la covid-19. Això es pot evitar”, ha dit Kluge.Pel que fa al desenvolupament de vacunes, l’OMS veu esperançadors els anuncis de les farmacèutiques Pfizer-BionTech, Moderna i AstraZenena. Ara bé, l’organització amb seu a Ginebra ha avisat aquest dijous que encara s’han de revisar els resultats preliminars anunciats.“Aquests resultats s’hauran de revisar per confirmar la seguretat i eficàcia de les vacunes”, ha recordat l’assessor de l’OMS Siddhartha Sankar Datta.Segons l’OMS la setmana passada hi va haver unes 200.000 infeccions menys a Europa que la setmana anterior. Bèlgica, França, Irlanda i Països Baixos són alguns dels països, inclosa Espanya, que estan baixant la incidència de contagis per cada 100.000 habitants en comparació amb la setmana passada, segons dades del Centre Europeu per al Control i Prevenció de Malalties (ECDC, per les seves sigles en anglès). Segons el mapa de l’ECDC, una regió pot sortir de la zona vermella si la incidència de contagis és inferior als 150 casos per cada 100.000 habitants.Gran part de la Unió Europea continua catalogada com a zona de risc per la covid-19, però les restriccions imposades pels estats europeus sembla que comencen a frenar el contagi del virus en la majoria de països europeus, malgrat que la mortalitat encara no decreix.Segons l’OMS, a tota la regió europea s’ha detectat un augment del 18% en la mortalitat per la covid-19 en les últimes dues setmanes. Tanmateix, l’OMS assegura que és “significativament” més baixa que a la primavera.“Hi ha hagut una millora de la gestió de la pandèmia”, ha remarcat l’experta de l’OMS Catherine Walhood.

