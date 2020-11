EN DIRECTE Presentació de «Per raó d'Estat», de Sara González

19:58 Acaba la presentació del llibre «Per raó d'Estat», de Sara González, amb una invitació de Mònica Terribas: "Com que no podrem saber-ne les conseqüències fins d'aquí a 20 anys, us emplaço d'aquí a 20 anys a veure si han funcionat les raons d'Estat. Jo tinc la teoria que sí que funcionen". González firma ara exemplars comprats pels assistents a l'acte a la llibreria Ona de Barcelona.

19:53 Sara González explica que els entrevistats de les causes de les clavegueres de l'Estat li van reconèixer "com et canvia la vida i et marca un abans i un després, està present a cada dia" anys més tard. I alerta: "Com a societat, hem acceptat acríticament algunes eines, en nom de la por, com tot el paquet de reformes sobre el delicte de terrorisme, el 2015, quan es va argumentar un perill de terrorisme jihadista i després ha permès acusacions com la Tamara Carrasco".

19:51 David Fernàndez recorda que les actuacions de les clavegueres intenten frenar l'independentisme i els moviments socials, però recorda que, quan l'esquerra abertzale va poder-se presentar després de la il·legalització, va esdevenir "primera força municipal al País Basc i la segona al parlament". "Poden allargar el conflicte, però, a mig termini, ho veig terriblement inútil en el nostre context", afirma.

19:47 Sara González explica que les informacions sobre el presumpte finançament de Podem des de Veneçuela o l'Iran pretenia influir en les eleccions i, segons una enquesta interna del partit, la meitat dels espanyols van assumir com a certs aquests ingressos irregulars. "Amb l'afegit que qui estava finançat per iranians era Vox", apunta David Fernàndez.

19:42 Tamara Carrasco s'indigna perquè li van assegurar: "Veus? Vivim en un estat de dret perquè, com no has fet res, has sortit absolta". Sara Gonzàlez exposa que els encausats són usats com a caps de turc i assenyala que les detencions dels CDR en l'operació Judas pretenien desincentivar mobilitzacions un cop arribés la sentència de l'1-O.

19:39 David Fernàndez alerta que "allò que serveix contra l'independentisme o els moviments socials és el mateix que serveix per blindar el rei o per evitar que se sàpiga tot el que ha passat", i lamenta la connivència de determinats periodistes. "I aquests serveis especials a l'Estat sempre van acompanyats de retribucions econòmiques paral·leles dels fons reservats", afegeix.

19:32 Sara González recorda que, a Martxelo Otamendi, "se li van emportar com a prova un llibre en eusquera sobre la relació dels bascos amb les balenes". Afirma, en tot cas, que fa anys que els governs espanyols saben que hi ha clavegueres, però ara, per primer cop, n'hi ha un que està preocupat per la seva existència.

19:28 Tamara Carrasco admet que "esperar el perdó de qui t'ha volgut enfonsar no té massa sentit" i detalla que es tracta de "l'Estat dins l'Estat i no contra la Tamara, sinó contra el que representa, però les conseqüències les pagues tu".

19:22 David Fernàndez, que ha escrit el pròleg del llibre, reconeix que li costa molt parlar de les clavegueres de l'Estat, perquè implica reviure ferides i una "absoluta impunitat que és vergonya i insultant", i lamenta que el jutge que va permetre les tortures a Martxelo Otamendi segueixi cobrant de l'Estat. Assegura que, amb aquest llibre, Xavier Vinader estaria orgullós dels periodistes que li segueixen l'estel·la.

19:12 Sara González destaca que la guerra bruta no va començar amb l'independentisme, sinó que respon a arrels més profundes. Agraeix a tots els entrevistats que hagin compartit la seva experiència, així com també a l'exministre Jorge Fernández Díaz, el qual, "malgrat que no comparteixi la tesi del llibre, no va defugir respondre les preguntes".