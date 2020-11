​Detenen a Barcelona el líder d'una organització criminal de Suècia buscat per dos crims

La Policia Nacional ha detingut a Barcelona el líder d'una organització criminal de Suècia buscat per la mort a trets de dos membres rivals. Els homicidis els van cometre subordinats seus i a ell se'l buscava pels delictes de conspiració i inducció a l'homicidi, tinença il·lícita d'armes i explosius i extorsió.El grup que liderava es dedica al tràfic de drogues. Els autors dels homicidis portaven sistemes GPS als seus cotxes per assegurar que l'execució es portava a terme. Al detingut també se l'atribueix l'extorsió a una altra persona, a la qual exigia uns 300.000 euros amenaçant amb revelar vídeos comprometedors i fins i tot amb la mort d'ell i de la seva família. Va fer esclatar un artefacte explosiu davant de casa seva.Els investigadors van localitzar primer la parella sentimental del fugitiu a Barcelona. Van constatar que no vivien al mateix domicili. Una cita els va conduir al lloc de residència del detingut, al centre de la ciutat. Després de la detenció, es va registrar casa seva i la de la seva parella, intervenint diversos telèfons mòbils, targetes SIM, targetes de crèdit, diners i un matxet de 30 centímetres de fulla.A partir d'aquesta detenció a Barcelona, la policia d'Estocolm va fer una operació contra membres de la seva banda, amb sis persones arrestades, entre elles els autors materials dels homicidis i també de la col·locació de l'explosiu. A Suècia es van trobar armes.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor