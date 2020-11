Un estudi apunta que la immunitat contra la Covid-19 dura almenys vuit mesos i pot allargar-se anys

Altres notícies que et poden interessar

Vuit mesos després de la infecció per SARS-CoV-2, el virus que provoca la Covid-19, la majoria de les persones que s'han recuperat encara tenen prou cèl·lules immunes per defensar-se i prevenir una repetició de la malaltia, segons un nou estudi d'investigadors de la Jolla Institute for Immunology dels Estats Units i publicat de forma preliminar a bioRxiv La investigació, que encara no ha estat revisada per altres científics ni publicada en una revista científica, en qualsevol cas és la més completa i de llarg abast sobre la memòria immune al coronavirus fins ara. A més, apunta que la durada d'aquestes cèl·lules podria durar fins i tot anys, ja que els supervivents d'un anterior coronavirus, la SARS, encara porten certes cèl·lules immunes importants 17 anys després de recuperar-se.La comprensió de la memòria immunològica del SARS-CoV-2 és fonamental per millorar les proves diagnòstiques i les vacunes, i per avaluar el probable curs de la pandèmia. Els investigadors van analitzar múltiples compartiments de la memòria immune circulant al SARS-CoV-2 en 185 casos de Covid-19, incloent 41 casos en els quals ja feia 6 mesos de la infecció. El pic d'anticossos IgG va ser relativament estable durant més de 6 mesos. Els pics de memòria específics de les cèl·lules B eren més abundants als 6 mesos que al cap d'un mes.Si bé la immunitat contra els virus només es pot aconseguir mitjançant anticossos neutralitzants d'alt nivell, la protecció contra la malaltia es pot aconseguir mitjançant altres escenaris de memòria immunològica adaptativa. Els investigadors ressalten que els possibles mecanismes de protecció immunològica poden variar en funció de la cinètica relativa de les respostes de la memòria immunològica i la infecció.

