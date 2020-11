JxCat retira una esmena als pressupostos que demanava més Guàrdia Civil al camp

Una "errada tècnica" va portar Junts per Catalunya al Congrés a presentar una esmena ( la 2082 del document adjunt ) per reclamar un augment d'efectius de la Guàrdia Civil per lluitar contra els furts al camp. Una esmena que han acabat retirant aquest dijous per la seva inoportunitat política.Fonts del grup parlamentari independentista es justifiquen explicant que aquest any el període per presentar esmenes als comptes públics s'ha escurçat de quinze dies a quatre, i que han rebut dos milers de peticions dels seus dirigents al territori i que van presentar-les automàticament sense que passessin cap filtre. Va ser el cas de la que demanava més Guàrdia Civil i que, com tota la resta, signava la portaveu del grup, Laura Borràs.L'esmena retirada instava, fent-se també ressò d'associacions professionals del cos armat, el govern espanyol a "disposar dels recursos pressupostaris per proporcionar a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, i específicament als equips ROCA de la Guàrdia Civil, un augment suficient dels efectius personals i recursos materials".En la justificació, argumentava que "els últims anys pagesos i ramaders estan patint campanyes de furts i saquejos de les explotacions agràries". Per això, instava l'esmena retirada, "les institucions de l'Estat estan obligades a oferir un marc de seguretat també als habitants dels pobles". Els Mossos són el cos que té la competència de seguretat a Catalunya, i no la Guàrdia Civil.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor