Barcelona reformarà la ronda Universitat per ampliar voreres i eliminar dos carrils de circulació

L'Ajuntament de Barcelona començarà aquest diumenge la reforma de la ronda Universitat, que tindrà un cost de 350.000 euros, està previst que acabi al març i reduirà a la meitat els carrils de circulació, deixant-ne dos. El projecte també preveu ampliar les voreres dels cinc als vuit metres i guanyar 1.730 metres quadrats per als vianants.La tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Janet Sanz, i el regidor de l'Eixample, Jordi Martí, han presentat el projecte aquest dijous en roda de premsa acompanyats de Màrius Armengol, membre de la plataforma SOS Ronda Universitat.És aquest col·lectiu el que insistia en la necessitat de reformar la ronda, assegurant que el carrer que va de la plaça Catalunya a la plaça Universitat s'havia convertit en una "estació d'autobusos". "Si volem ser ciutat referent a Europa no podem tenir batibull d'autobusos en un carrer de 350 metres, ha dit avui Armengol.Sanz ha defensat la necessitat de "descongestionar" l'espai i ha qualificat la reforma d'"estratègica". La tinent d'alcalde d'Urbanisme ha insistit que l'objectiu de l'Ajuntament és estendre les pacificacions de carrers a tota la ciutat. La tinent d'alcalde d'Urbanisme ha evitat quantificat quants cotxes preveu l'Ajuntament que deixaran de circular per la ronda Universitat després de la reforma.Martí ha defensat la reforma per la necessitat de "protegir" els veïns que viuen a la ronda Universitat. "Si no hi hagués veïns vivint a la ronda, això no ho faríem i hi perdria la ciutat. No té cap sentit perdre un carrer per donar-li un paper que no li toca", ha afirmat.Ni Sanz i Martí han detallat com afectarà la reforma a la circulació d'autobusos. Aquesta no és una decisió que depengui exclusivament de l'Ajuntament i els dos responsables municipals han assegurat que els detalls es donaran a conèixer la setmana que ve.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor