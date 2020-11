La millor tecnologia per al Black Friday, en directe des de l'Xperience Center de PcComponentes

El proper divendres 27 de novembre se celebra a tot el món el Black Friday . Una data provinent de la cultura nord-americana, previ al dia d'Acció de Gràcies. Cada any, els comerços de tot el món baixen els preus dels seus productes durant aquest "Divendres Negre" i es converteix en una bona oportunitat per avançar les compres nadalenques o regalar-se un bon caprici. PcComponentes es va convertir fa diversos anys en un dels primers comerços electrònics en adaptar aquesta tradició i segueix sent un dels referents del Black Friday.Amb el lema "Units pel Black Friday", la botiga en línia tecnològica té com a objectiu que les ofertes en tecnologia siguin el nexe d'unió i punt de trobada per a diferents generacions. Una unió que s'ha mantingut especialment gràcies a la tecnologia: grups de WhatsApp, videotrucades i xarxes socials que han mantingut famílies i amics connectats durant aquest atípic 2020. Des del passat dia 15 fins al 29 de novembre i, com a novetat, durant dues setmanes, PcComponentes celebra la sevaperquè els consumidors disposin de més temps per realitzar les seves compres, accedint als seus productes favorits als millors preus. A més de les promocions que es poden trobar a la seva pàgina web, cada dia es llancen ofertes flaix amb interessants descomptes i unitats limitades.A més de la botiga online, PcComponentes compta amb dues botigues físiques, una a Múrcia i una altra a Madrid. A més, la companyia va inaugurar fa uns mesos el seu primer centre físic a Catalunya, un Xperience Center situat a Barcelona. No es tracta d'una botiga convencional, sinó que està concebut com un "espai generador d'experiències", com així descriuen ells mateixos a la web de la companyia.L', ubicat al carrer de Fontanella 5-7, és un lloc on viure sensacions úniques i veure el futur tecnològic en primera persona. Els que s'hi acostin descobriran noves experiències i les últimes novetats tecnològiques. Ser testimonis de nous llançaments de producte, provar-los en primera persona i aprendre i crear de la mà dels seus mentors o especialistes, que s'encarregaran de guiar els clients que vulguin viure l'experiència.Aquestes setmanes, amb motiu del Black Friday, es realitzaran diverses retransmisions en directe per streaming des de l'Xperience Center de PcComponentes a Barcelona. A través de les xarxes socials de PcComponentes i de la mà dels mentors, els usuaris tindran l'oportunitat de conèixer en profunditat i de la forma més amena, les característiques d'alguns productes amb descompte en aquesta campanya.Els directes s'emetran a partir de les 18:00 de dilluns vinent, dia que arrencarà amb la presentació de diversos productes de temàtica gaming. Els especialistes parlaran sobre els usos i característiques dels productes, perquè els interessats en adquirir-los en puguin treure el màxim partit. Es podrà seguir l'esdeveniment a través de les diferents xarxes socials de PcComponentes.L' Xperience Center de PcComponentes va ser ideat, a més d'un centre per viure experiències en primera persona, com un lloc on realitzar esdeveniments de la companyia, rodes de premsa i llançaments de productes, entre d'altres, si bé és cert que l'actual crisi sanitària ha obligat a realitzar totes aquestes accions en format online. De moment, durant la setmana del 23 al 27 de novembre, des de les sis de la tarda es podrà fer el seguiment d'aquests vídeos en directe. El dissabte 28 al matí, a més, els experts mostraran diversos equips PcCom i parlaran analitzant certs aspectes del muntatge d'aquests equips, dissenyats i acoblats a les instal·lacions de PcComponentes.A més de totes aquestes funcions, el centre ubicat a Barcelona també atendrà els clients de PcComponentes que hagin realitzat alguna comanda i tinguin alguna consulta sobre la seva compra, processos de devolució, incidències o qualsevol altre seguiment. Cal tenir en compte que el 20% de les comandes online de PcComponentes es realitzen a Catalunya.