VÍDEO Mascaretes plenes de somriures

Una mestra de l'escola bressol Gegant del Pi, llegint un conte amb una mascareta transparent. Foto: Jaume Ventura

Aquest mes de novembre l’ Ajuntament de les Franqueses , al Vallès Oriental, ha distribuït mil mascaretes transparents entre els centres educatius. Es tracta d’una iniciativa que busca millorar la comunicació dels mestres i docents amb els seus alumnes, al fer visibles els llavis i les expressions facials.Un dels centres que n'han rebut és l'escola bressol El Gegant del Pi, a Bellavista. "Per nosaltres suposa un abans i un després", reconeix la directora del centre, Ester Casas, en declaracions a. "Ara els nens et tornen el somriure. Són molt petits, i amb les antigues mascaretes hi havia moments que no entenien el que els hi explicàvem", afegeix.La mateixa opinió té la Cristina Valldeperas, una de les mestres, que acaba d'explicar un conte als seus alumnes: "Hem guanyat molt a l'hora del llenguatge no verbal. Si no portàvem mascaretes com aquestes, els més petits no entenien si estaves contenta o enfadada, i per tant la comunicació fallava", explica.No només amb activitats com la lectura d'un conte es veuen beneficiades de les noves eines. A l'hora de cantar o relacionar-se entre ells, les professionals de l'escola bressol destaquen que han tornat a la situació d'abans de la pandèmia.L'entrega d'aquest tipus de mascaretes forma part del Pla de Xoc que van aprovar la majoria dels grups de l'Ajuntament de les Franqueses. A més de les escoles bressol, se n'han entregat a docents i monitors de les escoles i instituts, l'Escola Municipal de Música, l'Escola d’Adults, els casals infantils, el Centre de Joves i l'Espai Zero. També en tenen al Servei de Logopèdia Municipal, tant per als professionals com per als infants atesos al servei.L’Ajuntament ha precisat que tenen una alta eficàcia de filtració bacteriana, un fet que fa que puguin ser utilitzades per persones amb necessitats especials i en entorns de més calor.

