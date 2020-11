La vacuna d'Oxford és segura i efectiva en gent gran

Altres notícies que et poden interessar

Oxford i AstraZeneca s'afegeixen a les últimes bones notícies referents al desenvolupament de vacunes contra la Covid-19. Així, els resultats publicats a la revista científica The Lancet indiquen que és segur i eficaç en gent gran.Aquesta és una notícia important perquè els majors de 65 anys representen un dels principals grups de risc i sovint no responen igual de bé que els joves a algunes vacunes. El vaccí de Pfizer també va mostrar bons resultats mentre el de Moderna encara no ho ha aconseguit.De fet, la vacuna -ChAdOx1 nCoV-19- sembla ser millor tolerada per la gent gran que pels adults més joves i ofereix una immunitat similar en tots els grups d’edat després d’una dosi d’augment. En tot cas, es farà avaluació addicional de l’eficàcia d’aquesta vacuna en tots els grups d’edat i individus amb comorbiditats.La vacuna, desenvolupada per investigadors del Jenner Institute i de l'Oxford Vaccine Group de la Universitat d’Oxford, van començar el gener d'aquest any. Un grup d'investigadors de Britsol van avaluar-ne la freqüència i la precisió de la còpia de la vacuna i l’ús de les instruccions genètiques proporcionades per l’equip d’Oxford. Aquestes instruccions detallen com introduir la proteïna S (Spike) del coronavirus als humans.

