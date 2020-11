Mor el nadó d'un mes presumptament maltractat pels seus pares a Tàrrega

El nadó d'un mes que presumptament va ser maltractat pels seus pares a Tàrrega ha mort aquest dimecres a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. El diari Segre avança que el nen no ha pogut superar les greus lesions que va patir i que serien compatibles amb un sacseig repetit. El nen es trobava ingressat en estat greu a l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona des de principis de mes, on va ser traslladat en helicòpter des de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de comprovar-se la gravetat de les lesions, algunes d'elles amb afectacions cerebrals severes.Davant d'aquesta situació, la jutgessa de guàrdia de Cervera va acordar mantenir la llibertat de la mare, de 18 anys, investigada per suposat maltractament. La noia havia de comparèixer al jutjat cada 15 dies i se li va retirar el passaport.També ho va fer el pare del nadó, de 24 anys, tot i que ell va declarar com a testimoni, ja que en el moment dels fets estava treballant.Per la seva banda, el Síndic de Greuges ha obert una actuació d'ofici pel cas de presumpte maltractament.El Síndic vol supervisar la intervenció de les diferents administracions implicades -la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, el Servei Català de la Salut i els serveis socials de Tàrrega- i valorar el funcionament dels protocols de coordinació.

