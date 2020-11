​Detingut al País Valencià un fals metge que cobrava fins a 20.000 lliures per tractament

La clínica clandestina. Foto: Europa Press

La Guàrdia Civil ha desmantellat una clínica clandestina que s'havia habilitat en un xalet de la localitat de Picassent, a la comarca de l’Horta del Sud del País Valencià. A l'operació ha estat detingut un fals metge, un home de 52 anys, que explotava laboralment a persones per treballar al camp i, en ocasions, com auxiliars d'infermeria sense la formació requerida. Han estat alliberades vuit persones víctimes d'explotació laboral.La Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de València i la Inspecció de Treball i Seguretat Social de València van iniciar les actuacions quan van tenir coneixement que diverses persones estaven treballant en una finca del terme municipal de Picassent, propietat d'un ciutadà paquistanès, ara detingut.En aquestes persones se'ls imposaven condicions de treball contràries a les lleis laborals, com jornades de treball d'11 i 12 hores diàries, sense cap descans setmanal, cobrant, cada un d'elles, 750 euros. D'aquesta quantitat, se'ls restaven 200 euros en concepte de lloguer per l'allotjament.La Guàrdia Civil detalla que les víctimes vivien "en un gran estat de insalubritat, cohabitant en un habitatge ubicat en una finca agrícola utilitzada com magatzem d'aliments, amb insectes i rates, amb habitacions sense finestra i exposats a les inclemències del temps, unit a la vigilància a la qual eren sotmeses, amb càmeres de videovigilància en distintes dependències de l'immoble".La seva situació s'agreujava encara més en no tenir llibertat ambulatòria, ja que no se'ls permetia sortir de la finca agrícola, evitant així qualsevol denúncia davant els cossos policials.El denunciant, a més de fer tasques d'agricultura a la finca, ho alternava realitzant funcions d'auxiliar sanitari sense comptar amb cap titulació, quan així li requeria el detingut, en un xalet llogat per aquest i habilitat com a clínica mèdica clandestina, on exercia com a metge especialitzat en el tractament de diverses dolències.A la clínica hi acudien pacients amb problemes d'articulacions, i fins i tot amb dolències coronàries o diagnosticades de càncer, que eren sotmeses a diversos tractaments mèdics, entre els quals, transfusions de sang. La majoria de pacients provenien d'Anglaterra i venien al País Valencià només per sotmetre's als tractaments oferts. Pagaven entre 10.000 i 20.000 lliures per tractament.Durant els registres, es va intervenir, entre altre material, documentació mèdica relacionada amb el detingut (com receptes prescrites per ell), material informàtic, cents de productes i substàncies medicinals, gran quantitat de material, instrumental i aparell mèdic, 50 lingots de plata d'un quilo (amb un valor total de 33.100 euros), 89 lingots d'or de 100 grams cada un (valor de mercat de 418.923), 5.085 euros en metàl·lic i diverses joies.També es va procedir a la immobilització de grans quantitats de productes alimentaris cultivats i elaborats a la finca.

