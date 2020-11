Chakir el Homrani: «No m'he plantejat dimitir en aquest context. Abans, tampoc»

Altres notícies que et poden interessar

"No m'he plantejat dimitir en aquest context. Abans, tampoc". Així de contundent s'ha expressat el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, en una entrevista a TV3 en ser preguntat pel fracàs en la gestió dels ajuts dels autònoms i, ara també, la suspensió des de la cultura a l'espera de trobar un nou mecanisme. Un cop més, ha defensat que el cessament de la cúpula al seu departament s'ha fet per "reforçar-lo" de cara a una possible tercera onada de la pandèmia.El Homrani ha insistit que la responsabilitat dels errors és "compartida" i ha lloat la feina tant de l'exsecretari general Josep Ginesta com del secretari d'Afers Socials Francesc Iglesies. Defugint la possibilitat de dimitir, ha subratllat que ara toca "treballar" i vehicular tots els ajuts que el departament té en cua: la dels autònoms, la de la de treballadors de l'àmbit cultural, igualtat i immigració, instal·lacions juvenils i per al tercer sector.El conseller ha argumentat que ahir al vespre es van suspendre els ajuts que s'havien de posar en marxa aquest dijous per als treballadors del sector cultural perquè estava planificada amb el mateix model que el dels autònoms, és a dir, segons ordre de sol·licitud. Aquesta fórmula s'ha descartat, motiu pel qual El Homrani ha assegurat que es treballa per trobar un altre mecanisme "àgil" per atorgar-les. "Hem de demanar disculpes a tothom", ha admès el conseller. Pel que fa als 10.000 ajuts de 2.000 euros ja concedits, ha explicat que 5.000 peticions han estat ja resoltes i que 2.500 autònoms ja han cobrat."Hem de calibrar mesures que permetin ser ràpids i no tenir càrrega burocràtica molt elevada", ha argumentat. Amb tot, no ha donat dates sobre quan es tornaran a posar en marxa aquests ajuts amb el nou sistema.El Homrani ha passat de puntetes per la crisi que la gestió de la desescalada ha obert en el Govern. "Les coalicions sempre són complexes", s'ha limitat a dir, tot afegint que ara toca "tancar files pensant en els ciutadans".

