Reïna guanya el Sona9 amb el seu repertori de pop sonor

Reïna són els guanyadors de la 20a edició del Sona9. El pop d'aquest quartet de Manacor ha seduït el jurat del concurs en la final celebrada aquest dimecres a la Mirona de Salt, on s'han imposat al punk-rock feminista de les Buch (segones, premi Joventut) i al cantautor Lles, tercer i premi Èxit. Així s’ha decidit una edició que, excepcionalment, s'ha celebrat sense públic i emès en línia a través dels webs d'Enderrock i el Sona9 per les restriccions de la Covid-19. La banda s'ha imposant a 139 aspirants –rècord de les últimes cinc edicions- que corona el millor artista novell dels territoris de parla catalana. Com a guanyadors, Reïna enregistrarà un disc i farà una gira de concerts per Catalunya.La banda formada per quatre joves de Manacor que estudien a Barcelona s'ha erigit com el grup revelació d'aquest any. Les melodies suaus amb lletres de temes tan universals com quotidians han merescut el primer lloc del podi del Sona9.En segona posició s'han situat les Buch, que han fet valdre un projecte musical sorgit a Terrassa i que s'endinsa en el punk-rock més integral, palès ja en el seu primer àlbum 'Ens estan matant' (autoeditat, 2019), on ja incorporaven lletres irreverents i una clara reivindicació feminista.Finalment, Lluís Arruga 'Lles', el cantautor i també actor de Collbató (Baix Llobregat) ha portat fins a La Mirona el seu pop metafísic, compost a la falda de Montserrat durant el confinament, i ha completat el podi guanyador amb la tercera posició. Pol Bordas ha rebut el premi Cases de la Música, mentre que el de votació popular ha estat pel grup Efímer.Reïna s'afegeix, així, a la resta de guanyadors del Sona9 de les darreres edicions, que han estat Maria Jaume (2019) –que aquest dimecres ha ofert una actuació en directe per presentar el seu nou disc-, Sandra Bautista (2018), Senyor Oca (2017), Lakaste (2016), Est Oest (2015), Trau (2014), Copa Lotus (2013), Empty Cage (2012), Nyandú (2011) i La iaia (2010), a més de noms destacats com Manel o Els Amics de les Arts, que també van participar al concurs i van quedar finalistes.

