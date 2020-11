Mediapro reconeix haver subornat la FIFA

L'empresa Mediapro ha reconegut el pagament de suborns milionaris a alts càrrecs de la FIFA per tal d'obtenir els drets televisius dels Mundials del 2014, el 2018 i el 2022. En un comunicat, la firma audiovisual reconeix la responsabilitat de diversos responsables de la companyia i assegura que els tres directius implicats van ser acomiadats el desembre del 2015.Dos dels directius implicats es van declarar culpables en el seu moment del pagament dels nombrosos suborns als càrrecs de la FIFA i el tercer va ser el receptor d'un altre suborn per valor d'1,5 milions de dòlars per autoritzar aconseguir els drets televisius dels esdeveniments futbolístics per gairebé una desena d'anys."Imagina vol aclarir que cap de les activitats que desenvolupen les seves altres línies de negoci (com producció audiovisual i continguts) van estar implicades en la investigació de la DOJ, així com que Mediaproducción SL no va resultar acusada ni condemnada ni utilitzada per executar les conductes descrites en les investigacions esmentades". L'any 2018, la companyia de Jaume Roures va ser condemnada a pagar una multa de 20 milions d'euros per aquest cas en el marc d'una investigació liderada per l'FBI i la Fiscalia de Nova York.