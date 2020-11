El Govern frena les ajudes al sector cultural poques hores abans d'obrir la convocatòria

Altres notícies que et poden interessar

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies fa marxa enrere en les ajudes al sector cultural i atura la partida de 3,5 milions d'euros poques hores abans d'obrir la convocatòria, com estava publicitada al seu portal web. En principi, l'accés als recursos havia d'activar-se aquest dijous a les 9 del matí, però la conselleria ha decidit posar-hi fre perquè "vol repensar-se" el format, tal com ha avançat el portal 3/24 i ha confirmat després el departament en un comunicat Treball assegura que la decisió estava presa molt abans -la setmana passada, segons portaveus del departament-, però la mateixa conselleria havia publicitat la data d'aquest dijous com a dia d'activació de l'accés a les partides econòmiques. Aquest fet s'atribueix, segons els mateixos portaveus a un "error de coordinació".La conselleria afirma que la modificació del format de les ajudes s'explica perquè la convocatòria "no sigui per concurrència no competitiva i amb adjudicació per ordre de presentació". El precedent de les ajudes als autònoms ha pesat, doncs, en la decisió de Treball . En aquell cas, els recursos es van esgotar en menys de 24 hores i el sistema informàtic es va penjar durant els dos dies de convocatòria.Segons les explicacions de Treball, els ajuts anunciats "es mantindran", però es treballa per "sumar-hi més recursos i que arribi a més professionals del món de la cultura". La conselleria sosté que s'analitza quina és "la millor opció per fer arribar aquests ajuts a les persones que els sol·licitin". T La conselleria que dirigeix Chakir El Homrani ja va gestionar les ajudes als autònoms . El resultat, amb múltiples crítiques dels usuaris i una disculpa pública del Govern, va fer que es repensessin les ajudes. Dies després, El Homrani va cessar la cúpula del departament , tant Josep Ginesta, secretari general, com Francesc Iglesias, secretari general d'Afers Socials i Famílies.

