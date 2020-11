LÚltimConcert, la protesta de les sales de música de tot l'Estat per la crisi del coronavirus

42 sales de Catalunya i 25 de la resta de l'Estat han participat en aquesta iniciativa. Entre d'altres, la Sala Apolo, Razzmatazz, Luz de Gas, Meteoro, Tablao Cordobés, Sidecar, Bóveda, Salamandra, Els Pagesos, La Mirona, Cafè del Teatre, Sala Zero, Stroika, Red Star, Mariscal, L'Alternativa, Sunset Jazz Club o Voilà.Artistes com Albert Pla, Els Amics de les Arts, Stay Homas o els Umpah-pah han pujat, en el seu cas, a l'escenari de La Mirona de Salt. Tots ells han aparegut uns breus moments en escena totalment en silenci, intentant cantar o tocar algun instrument en alguns casos, i deixant l'escenari pocs segons després. El mateix ha passat amb altres sales de tot Catalunya com l'Apolo amb el grup Mishima o Miqui Puig damunt l'escenari o a la Sala Zero de Tarragona amb Joan Reig. Diversos representants del món musical també han fet cua a les portes de la sala Sidecar que estava tancada.A cadascun dels vídeos del web www.elultimoconcierto.com/ als quals l'espectador hi han pogut accedir des de les vuit de la tarda, s'hi podia llegir: "Sí... estàs escoltant bé. Si no apliquen mesures urgents, les sales de concert es quedaran en silenci" .La gerent de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya destaca que el cap de cartell de #LÚltimConcert ha estat el silenci, que "és el que pot passar si no es prenen mesures urgents per treure a les sales de concerts de la situació tan vulnerable i in extremis en que es troben".Zapata explica que la campanya neix de la necessitat de fer pales d'aquesta "situació d'emergència" que pateixen les sales després de vuit mesos de tancament. "Vam consultar quina era la durada que preveien les sales i el 90% van manifestar que no arribarien al Nadal i això ens va fer iniciar aquesta campanya amb intervencions primer a les façanes". Apunta que ja hi ha unes 18 sales a l'Estat que han tancat definitivament i aquestes van fer el seu últim concert: "No voldríem que el 90% de les sales que tenim facin també el seu darrer concert".Destaca que aquest és un missatge per a l'administració local, l'autonòmica i als ministeris que han de prendre mesures i perquè considerin "les sales i els clubs com espais de cultura. Quan arribin els ajuts d'Europa esperem no ser els últims de la fila i volem assegurar-nos que quan parlen de cultura també parlen de nosaltres i no parlen només de la lírica i la clàssica i dels auditoris, sinó també dels clubs".A dia d'avui, admet, estan esperant la publicació del decret del Govern per saber en quines condicions es podran obrir les sales de concerts i amb quins aforaments i això, afegeix, determinarà quantes sales poden obrir. Zapata creu que amb uns aforaments molt petits les sales més grans per exemple no es podran permetre obrir.SalamandraPer la seva part, David Lafuente, el responsable d'una de les sales que ha participat a la iniciativa, la Salamandra, detalla que estan en una situació "límit. Portem des del 13 de març tancats amb unes ajudes que no es corresponen ni arriben a les despeses que tenim cada mes". En declaracions també a l'ACN, apunta que l'acció l'Últim Concert és "un crit de socors perquè van passant els mesos i no arriben solucions. Si no es prenen mesures urgents i reals, estem tocats de mort".Lafuente ha valorat la possibilitat d'obrir la sala amb un 15 o 20% d'aforament. Creu que seria per a ells un alleujament sentir-se "vius i útils una altra vegada i tornar a programar i posar la cultura en valor". Tot i això, assegura que si després no hi ha "ajudes reals", obrir espais amb aquests aforaments "els farà perdre més diners que estar tancats".En un manifest dels organitzadors de la iniciativa, es lamenta que la desaparició de sales és "ja una trista realitat causada per la pandèmia però sobretot per la falta d'acció i voluntat política de l'administració que en aquest moment no és suficientment conscient que necessitem una atenció proporcional al nostre grau d'afectació si no volem trobar-nos amb un empobriment i la desertificació cultural del nostre territori que per desgràcia pot ser irreversible".Alerten que la gran majoria de les sales "no podrà sobreviure en aquestes condicions d'endeutament progressiu més enllà del 2020, si és que no es pot recuperar l'activitat en unes condicions mínimes que no provoquin més pèrdues que les actuals o que l'administració escolti les mesures de xoc".Adverteixen també que la situació de crisi general i la precarietat econòmica en la qual es troben moltes sales, està fent aflorar ofertes de fons voltor disposats a comprar llicències a un baix preu amb la intenció "d'especular i generar un altre tipus d'activitats, molt més rentable que la música en viu i la programació artística".En aquest context, consideren absolutament necessari que s'estableixin "unes mesures d'hivernació de les despeses i un sistema de compensacions econòmiques proporcionals al grau d'afectació".