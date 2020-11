Torra ofereix mediació al Govern: «Demano sentit de país, solidaritat i responsabilitat»

Altres notícies que et poden interessar

L'expresident Quim Torra ha irromput en plena crisi del Govern per la gestió de la desescalada per oferir la seva mediació i col·laboració. "Més que mai, demano no només als partits de Govern, sinó a la resta de forces polítiques, institucions i a tota la societat, sentit de país, solidaritat i responsabilitat", ha reclamat a través d'un comunicat. L'escletxa oberta al Govern ha trencat la treva que JxCat i ERC havien segellat per pilotar l'interinatge de l'executiu arran de la inhabilitació de Torra i fins a les eleccions.Segons la missiva remesa pel seu gabinet, l'expresident s'ha posat en contacte aquest dimecres tant amb el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, com amb la portaveu, Meritxell Budó, per oferir la seva col·laboració en el disseny de les mesures per contenir la pandèmia. "El país viu una de les crisis més greus de la seva historia i tots hem d’estar a disposició del bé comú. És el nostre deure com a ciutadans lliures", diu el president Torra un mes i mig després d'haver deixat d'exercir com a president de la Generalitat.Després que ERC s'hagi aixecat de la taula on es debaten les mesures anti-Covid tot acusant JxCat d'haver filtrat el pla de desescalada sense que hagi estat aprovat pel Govern i que JxCat hagi negat haver fet públic el document, Torra ha reclamat als dos partits que, en moments "crítics" com l'actual treballin "en equip". L'expresident ha demanar que es reforci la coordinació, que s'evitin els "rumors i filtracions d'esborranys" i que es transmetin missatges clars a la ciutadania.La irrupció de Torra enmig de la crisi es produeix en un moment en què Aragonés i Budó han reprès ja els contactes per reactivar la reunió del comitè que ha d'aprovar les flexibilitzacions que han d'entrar en vigor el pròxim dilluns. Si bé és cert que a mesura que s'acosta la data de les eleccions del 14 de febrer la tensió entre els dos partits ha anat in crescendo, les discrepàncies entre socis per la gestió de la pandèmia no són noves i es van fer visibles públicament durant la primera onada, quan Torra encara era president.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor