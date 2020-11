Barcelona demana la reobertura immediata de la restauració amb el govern de Colau dividit

Altres notícies que et poden interessar

La Comissió d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Barcelona ha aprovat una proposició presentada pel grup municipal del PP que insta a la reobertura immediata del sector de la restauració. La iniciativa ha comptat amb els vots de tots els partits excepte ERC i Barcelona en Comú, que s'han abstingut. El govern de Colau, per tant, ha quedat dividit amb el vot a favor del PSC.El ponent de la proposició, el popular Josep Bou, ha considerat "injust i innecessari" el segon tancament del sector. De la seva banda, el primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament, Jaume Collboni, ha qualificat la decisió de la Generalitat de "poc transparent" i ha titllat les desavinences al sí del Govern que han aflorat els darrers dies a l'entorn del pla de desescalada de "despropòsit".Bou ha lamentat que la restauració està essent un dels sectors "més castigats" per la pandèmia i per les mesures que pren l'administració catalana per intentar frenar-la. Segons els seus càlculs, 1.300 establiments "han hagut d'abaixar la persiana", i no descarta que en un any hagin de tancar "la meitat" dels que hi ha a Barcelona. Per això ha considerat que el segon tancament ha estat "injust i innecessari" i ha posat com a exemple la Comunitat de Madrid, "que abaixa els nivells de contagi sense tancar els negocis".En el seu torn de paraula, el primer tinent d'Alcaldia de l'Ajuntament ha lamentat que en el dia d'avui "s'ha tocat fons", en referència a les filtracions sobre el pla de desescalada que el Govern ha d'aprovar divendres i a les picabaralles entre ERC i JxCat que ha causat aquest fet. Tot plegat "un autèntic despropòsit", a parer de socialista barceloní.A més ha opinat que la manca d'entesa entre els dos socis de govern els "treu legitimitat" a l'hora de demanar coherència o responsabilitat a la ciutadania. També ha afirmat que l'Ajuntament no ha fet "mai" crítica pública de les decisions que pren el Govern a l'entorn de la pandèmia, però ha etzibat que avui "s'ha creuat una línia vermella"."El sector de la restauració ha fet la feina i l'Ajuntament també, amb una despesa de 15 milions d'euros per ampliar les terrasses" i permetre que en circumstàncies com les actuals no s'hagués de tancar, ha recordat. "I malgrat això, de manera poc transparent, el Govern va decidir tancar d'un dia per l'altre el sector", ha lamentat. "I avui encara hem de veure com a partir de filtracions propietaris de bars i restaurants han d'endevinar com i quan podran obrir. Això no té perdó de Déu", ha subratllat.Per això ha reclamat al Govern "lleialtat interna" i a la ciutadania i s'ha sumat a la petició del PP perquè hi hagi una "reobertura immediata" de bars i restaurants. "Evidentment que complirem amb el Procicat i no farem un discurs destructiu que trenqui la confiança dels afectats en les institucions. No ho hem fet i no ho farem. Però quan passen coses com les d'avui el mínim que es pot demanar és una humil disculpa", ha reblat.

