Sanitat demana a les autonomies un pla detallat si volen fer tests de Covid a les farmàcies

Altres notícies que et poden interessar

La possibilitat que a les farmàcies es puguin realitzar tests d'antígens per detectar la Covid-19 s'ha tractat en el Consell Interterritorial de Salut celebrat aquest dimecres. En la reunió, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha plantejat a les comunitats que vulguin que els farmacèutics realitzin tests ràpids que presentin un pla detallat al Ministeri.El pla requerit hauria d'incloure aspectes sobre el personal, els mitjans necessaris, els equips de protecció individual, els registres d'usuaris i les instal·lacions on es realitzaran els tests. Illa no s'ha negat que a les farmàcies es puguin fer proves per detectar el coronavirus, però ha avisat que és un debat tècnic en el qual hi ha reserves jurídiques i de col·lectius professionals. És el cas dels infermers, que s'hi oposen.El govern de la Comunitat de Madrid ha estat el més insistent a reclamar que les farmàcies realitzin tests d'antígens, amb l'objectiu que tots els madrilenys es puguin testar abans de Nadal per saber el seu estat abans de visitar els familiars.A Catalunya el Govern treballa en la mesura dels tests a les farmàcies i el Departament de Salut prepararà un document marc per recollir les condicions que caldrà complir per garantir la seguretat de les proves.El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, ha advertit que els tests d'antígens requereixen d'una mostra que, "per garantir-ne la qualitat, no les pot fer qualsevol". Segons Simón, la realització d'aquestes proves implica "problemes" competencials pel que fa a la presa de mostres i la lectura del resultatEls tests d'antígens, menys precisos que les PCR, tenen l'avantatge que ofereixen un diagnòstic més ràpid. A Galícia, on s'ha realitzat una prova pilot de realització de tests d'antígens a les farmàcies, els ciutadans amb un resultat positiu eren citats per fer-se una PCR, la prova més fiable, amb més d'un 90% de capacitat de detecció del virus.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor