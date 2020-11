Campanya de la Comissió Europea i Adolescents.cat per informar els joves sobre l'impacte de la UE en les seves vides

Els joves són una part important de la societat europea, de fet, elemfatitza la importància de promoure la participació d’aquest col·lectiu en la vida democràtica europea. És per això que la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i el portal Adolescents.cat llancen aquest divendres el primer dels deu vídeos de la campanya #AdolescentsUE per informar els joves sobre l’impacte que les polítiques europees tenen en les seves vides.Segons l’publicat al 2018 un 83% dels joves europeus pensen que l’aprenentatge sobre temes europeus com ara el funcionament de la UE, les seves institucions... haurien de formar part de l’educació obligatòria. Aquesta dada mostra l’interès que té el col·lectiu per conèixer els temes relacionats amb la Unió Europa.Els vídeos tracten sobre temes rellevants per a l’audiència d’ Adolescents.cat com ara la lluita contra el canvi climàtic, el ciberassetjament, la protecció de dades personals, la portabilitat de dades, la salut i seguretat alimentària, les oportunitats laborals o les opcions de mobilitat per als joves.Des d’avui i fins a finals de desembre s’aniran publicant els vídeos a les xarxes socials d’Adolescents.cat i alde la Comissió Europea.és la comunitat més gran i més influent pels joves de Catalunya. Un espai on s'informen i s'entretenen més de 500.000 nois i noies. Conscients de la responsabilitat que suposa gestionar una comunitat d'usuaris d'aquesta edat, l'equip treballa posant l'accent en els valors com la igualtat, la diversitat, l'esforç, l'actitud positiva, la solidaritat, la participació i el sentit crític. Tot plegat amb la intenció de fomentar una societat millor, sense assetjament, plena d'empatia i joves lliures.

