«La mort de Michael Corleone»: així serà el nou muntatge d'«El Padrí 3» que s'estrenarà al cinema

El Padrí. Part III torna a les sales amb motiu del 30è aniversari de la seva estrena en cinemes. La pel·lícula vindrà amb un nou muntatge dirigit pel mateix Francis Ford Coppola i portarà per títol El Padrí de Mario Puzo, Epíleg: La mort de Michael Corleone. Mostrarà, ha explicat el mateix Coppola, la "veritable visió" que l'autor original de la saga tenia per concloure la trilogia.El film es reestrenarà en cinemes aquest mes de desembre. Coppola comenta que, realment, Mario Puzo volia que la tercera part del Padrí Epíleg. Aquesta inèdita versió sortirà per celebrar el seu 30 aniversari i inclourà un nou començament i desenllaç, imatges i so restaurats i seqüències i pistes musicals reorganitzades."El que veuran és un film amb un principi i un final diferents. Moltes escenes s'han reubicat i, al meu entendre, el llargmetratge ha renascut, el que, de fet, il·lustra el significat de les dues pel·lícules", detalla el director en un vídeo publicat pel mateix estudi.El Padrí. Part III va ser el tancament de la saga que va començar el 1972. Protagonitzada per A l'Pacino, Diane Keaton, Talia Shire, Andy García, Eli Wallach, Joe Mantegna, Bridget Fonda, George Hamilton i Sofia Coppola, es va estrenar 16 anys després de l'aclamada segona part. Malgrat que Coppola i el mateix Puzo es van encarregar d'aquesta tercera part i aquesta va ser candidata a set Premis Oscar, inclosa una nominació a la millor pel·lícula, la recepció de la crítica no va ser tan unànime com amb les seves predecessores, encara que sí va ser un èxit de taquilla.