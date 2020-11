Quatre ferits en una explosió en un pis del centre de Barcelona

Aquest matí s'ha produït una explosió en un pis del c. Calàbria, que ha provocat danys a les balconeres i a un envà. La causa ha estat un bufador de petites dimensions.



El @semgencat ha atès una persona amb cremades i a tres més amb ferides pels vidres que han caigut al carrer. pic.twitter.com/q39gx4lNsm — Bombers Barcelona (@BCN_Bombers) November 18, 2020

Quatre persones han resultat ferides aquest dimecres al matí en una explosió en un pis del carrer de Calàbria, a Barcelona. Els Bombers de la capital catalana han informat del succés a primera hora de la tarda. La deflagració, provocada per un bufador de petites dimensions, ha causat danys a les balconeres i a un envà de l'edfici.Pel que fa als ferits, un d'ells ha estat atès per cremades i els altres tres, per ferides pels vidres que han caigut al carrer.Les quatre persones ferides han rebut atenció sanitària del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

