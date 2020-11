Colau tira endavant la primera votació dels pressupostos amb l'abstenció en bloc de l'oposició

El govern municipal de Barcelona (Barcelona en Comú i PSC) ha pogut tirar endavant el primer pas per aprovar la seva proposta de pressupostos per al 2021. La comissió d'Economia I hisenda ha votat inicialment a favor dels comptes, que ara s'hauran d'aprovar de manera definitiva al ple de desembre.Tots els grups de l'oposició han optat per abstenir-se en aquesta votació inicial. El govern municipal ha presentat una proposta de pressupostos de 3.231 milions d'euros, que superen els 3.000 dels comptes 2020, encara vigents. Aleshores, comuns i socialistes van rebre el suport d'ERC i JxCat. Un acord ampli inèdit en l'era Colau, que per primera vegada veia com aprovava els comptes per la via ordinària des de la seva arribada a l'Ajuntament.La previsió del govern de Colau és incrementar també les inversions en 200 milions d'euros. Pel que fa als ingressos, les vies principals previstes són les transferències de l'Estat, la possibilitat de poder utilitzar finalment el romanent i la possibilitat d'endeutar-se. Els ingressos propis de l'Ajuntament es reduiran, a l'espera de l'aprovació definitiva d'unes ordenances fiscals que congelen taxes i impostos i rebaixen un 75% la taxa de terrasses. L'Ajuntament preveu una caiguda en la recaptació de 180 milions d'euros Ara s'obre un període d'un mes en què el govern municipal haurà d'aconseguir els suports necessaris per aprovar de manera definitiva els pressupostos al ple. Des de l'executiu, el regidor de Pressupostos, Jordi Martí, i el primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, han estès la mà a tots els grups assegurant que el govern no té "línies vermelles" a l'hora de negociar.Collboni ha donat per fet que hi ha consens per un pressupost "expansiu però prudent", per una aposta per la contenció fiscal i per la necessitat de tancar acords de transferències amb l'Estat i la Generalitat. "Això no va de triar entre uns socis o uns altres", a dit el líder del PSC.Un missatge dirigit a ERC, després que Ernest Maragall instés el govern municipal precisament a triar amb quins socis vol tancar un acord pels pressupostos. Des de Ciutadans, Barcelona pel Canvi i el PP s'ha instat l'executiu local a no limitar les possibilitats d'acord amb republicans i JxCat i han demanat que se'ls tingui en compte a l'hora de tancar acords.Martí ha reivindicat la "batalla política" que va acabar amb l'autorització de l'Estat perquè els Ajuntaments puguin endeutar-se i fer servir els seus romanents. "És una batalla política lliurada per l'oposició, perquè vostès ja s'entregaven a la voluntat del govern espanyol", ha respost la portaveu de JxCat, Elsa Artadi.Comença el compte enrere perquè el govern de Colau aconsegueixi un acord per als pressupostos. Per ara, l'oposició es mostra prudent en un context en què l'emergència social i la necessitat de molts sectors econòmics són evidents a causa de l'epidèmia. El resultat de la votació inicial dels pressupostos ha estat el mateix. Avui una abstenció en bloc, mentre que en el cas de la congelació d'impostos només Ciutadans hi va votar en contra

