L'home més sexy del planeta, segons la revista «People»

Com cada any, la revista People ha triat a l'home viu més sexy del món. Michael B. Jordan, actor de Black Panther i Creed, s'ha fet amb aquest honor el 2020 i ha protagonitzat la portada de la publicació en el seu número de novembre. Jordan pren el testimoni de John Legend, que va ser elegit el passat any. "És una gran sensació", va admetre l'intèrpret sobre aquest nou títol. "Tothom m'ha fet aquesta broma, dient-me: 'Mike, crec que això és l'única cosa que mai aconseguiràs". És un bon club per formar-ne part", ha assegurat.El 2013, Michael B. Jordan va aparèixer a la revista, però en aquella ocasió va formar part del número Ones to Watch, centrat en estrelles emergents. L'artista es va colar en aquesta classificació per la seva aclamada actuació en la pel·lícula Fruitvale Station. En la seva entrevista, l'actor també ha parlat sobre el seu paper en el moviment Black Lives Matter. "Crec que hi ha un moment i un lloc per a tot. He triat els meus moments per generar l'impacte més gran. Tots podem prendre mesures, grans o petites, per ajudar a crear el canvi que volem veure", ha declarat.