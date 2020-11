La gestió de la desescalada provoca una crisi de convivència al Govern

Altres notícies que et poden interessar

La reunió estava convocada a dos quarts de nou del matí. L'objectiu: tancar els serrells del pla de desescalada que ha d'arrencar el pròxim dilluns. Els consellers que hi havien de participar eren tots ja al seu ordinador quan irromp una última hora a RAC1: el Govern modifica el pla de reobertura, i bars i restaurants podran obrir fins a les nou del vespre i no fins a les cinc de la tarda, com es recollia en l'esborrany fet públic dimarts . Per al vicepresident, Pere Aragonès, és la gota que fa vessar el got i marxa abruptament de la trobada telemàtica. Així ha esclatat la crisi de convivència al Govern quan falten menys de tres mesos per a les eleccions, programades per al 14 de febrer. La treva de mínims teixida a finals de setembre per pilotar l'executiu interí després de la inhabilitació de Quim Torra com a president ja era fràgil d'origen, per les desconfiances explícites entre Junts per Catalunya (JxCat) i ERC, i ha acabat saltant pels aires un mes i mig després.Però les urgències de la pandèmia, que transita a la mateixa velocitat que el xoc dins del Govern, aboca els dos socis a apedaçar la relació. Les reunions s'han reprès aquest mateix dimecres a la tarda, durant la qual l'expresident Quim Torra s'ha ofert també com a mediador per reconduir la situació . Primer han estat Aragonès i la portaveu de l'executiu, Meritxell Budó, els que s'han posat en contacte per restablir les comunicacions i negociar amb els sectors més afectats -restauració, comerç, esports i cultura. Després, s'ha reunit de nou el comitè de crisi de la Covid-19 per acabar de definir la desescalada i poder anunciar-la de forma oficial.L'historial de polifonies i contradiccions públiques entre consellers amb qüestions com el confinament domiciliari, el teletreball obligatori, el tancament de l'hostaleria i la responsabilitat del fracàs dels ajuts als autònoms , ha acabat desembocant en un esvoranc obert, aquesta vegada, per com es flexibilitzen les restriccions que afecten els sectors forçats a tancar per contenir la pandèmia. Els republicans han acusat JxCat de falta de "lleialtat" i els han assenyalat com a suposats autors de les filtracions als mitjans de comunicació per intentar beneficiar el sector de l'hostaleria. Per contra, els consellers de JxCat neguen haver facilitat el document a la premsa, han manifestat "sorpresa per l'enrenou" i han reclamat "seriositat".El detonant de tot plegat va ser el document que es va fer públic aquest dimarts i que recollia que la restauració podria obrir a partir del dilluns, però amb un límit del 30% de l'aforament tant en terrasses com a l'interior dels locals en un horari de sis del matí a les cinc de la tarda. Es tractava de l'esborrany proposat per Salut i que planteja quatre fases espaiades entre elles per un mínim de 15 dies, en les quals el toc de queda i el confinament perimetral es mantenen, però es permet un augment progressiu de l'aforament en sectors com el de bars i restaurants, la cultura o el comerç.La velocitat plantejada, però, era considerada massa lenta pel sector de la restauració, que pressiona per obrir ja aquest divendres i amb un aforament del 100% a les terrasses. El sector va arribar a demanar que el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, que no veu amb mals ulls el plantejament, s'incorporés al Procicat i exercís com el seu interlocutor, fet que va incomodar el Departament de Salut. "No hi ha res tancat", va advertir la portaveu del Govern, Meritxell Budó, en la roda de premsa de dimarts al migdia quan va ser preguntada pels percentatges fixats per l'esborrany que s'havia publicat.Al vespre, el mateix subdirector general de Protecció Civil, Sergio Delgado, denunciava públicament la "falta de respecte" que suposava que sortís a la llum un document que no havia rebut el vistiplau del Procicat. Tot plegat, en paral·lel a una nova reunió del Govern amb les autoritats sanitàries per debatre els últims detalls de la desescalada, en la qual hi van participar Aragonès i Budó, i els consellers Alba Vergés, Ramon Tremosa, Miquel Sàmper i Josep Bargalló. Van acabar a les onze de la nit i van deixar els darrers serrells per a una reunió de l'endemà al matí en el marc del gabinet de crisi del Govern per acordar les mesures anti-Covid.A partir d'aquí, les versions difereixen. "ERC ha abandonat la reunió Covid fins que parin les filtracions i hi hagi un pacte de lleialtat. Per respecte a la ciutadania i per responsabilitat", han argumentat des de Vicepresidència. Just després que Aragonès es desconnectés de la reunió telemàtica, expliquen fonts republicanes, han seguit els seus passos les consellers Alba Vergés i Ester Capella, així com el conseller Josep Bargalló. Segons fonts de JxCat, però, això no ha estat així. Afirmen que Aragonès ha marxat de forma precipitada de la reunió, fet que ha semblat una decisió presa "en calent" i aprofitant també que havia d'assistir al ple del Parlament. Asseguren, a més, que Vergés, Capella i Bargalló han continuat participant de la trobada.Amb aquest xoc de versions, la polèmica ha acabat exportant-se al Parlament. El ple, que ha arrencat marcat per les peticions de dimissió del conseller de Treball, Chakir el Homrani, pel desori de la gestió dels ajuts als autònoms i el cessament de la cúpula del seu departament, ha acabat sent, de nou, un ring entre JxCat i ERC. Aragonès ha reclamat "responsabilitat" a tot el Govern, ha cridat a files els consellers perquè abandonin els seus "interessos individuals" i ha demanat als mitjans que no publiquin filtracions no validades.Més explícit ha estat el president del grup parlamentari, Sergi Sabrià, que ha assegurat que al consell executiu de vegades "sembla que s'hi assegui l'oposició" i que ha acusat alguns dels seus membres d'exercir de "lobby" de determinats sectors econòmics. El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha respost que cap conseller actua "amb intencions lobbístiques ni de defensa de drets gremials o corporatius", i ha negat que hi hagi "descoordinació" al Govern. De fet, ho ha definit com a "debat intens" mentre l'oposició en bloc ha titllat la crisi de "desgavell", "espectacle" i "fracàs". Més enllà, però, de la pugna entre els dos partits, que no es pot aïllar del context de competència electoral, els sectors econòmics afectats pels tancaments estan a expenses del pla de desescalada. La necessitat ha obligat els consellers a reconduir la crisi. Aragonès, Budó i Vergés han capitanejat durant la tarda d'aquest dimecres les darreres converses amb els sectors de la restauració, del comerç i de l'esport, on també han participat els consellers del ram. I, en paral·lel, també hi ha hagut una trobada amb els representants del sector cultural.El gabinet de crisi estava obligat a reprendre les reunions aquest vespre per tancar contrarellotge la desescalada i concretar-la en les pròximes hores. La convivència amb la pandèmia no és fàcil. Els dos socis es miren de reüll i s'han abonat als xocs setmanals.

