Els CAP van tenir a l'octubre un 36% més d'activitat que l'any passat

Els CAP de Catalunya van tancar l'octubre registrant un increment del 36% de l'activitat en comparació amb el mateix mes de l'any anterior. Per primera vegada el Servei Català de la Salut (CatSalut) ha facilitat dades detallades de l'impacte que la Covid-19 ha tingut als centres d'atenció primària.L'octubre ha estat el període des de l'inici de la pandèmia en què l'activitat s'ha disparat més. De fet, durant el març, l'abril i el maig i coincidint amb la recomanació de no anar presencialment als CAP, l'activitat global va baixar en comparació amb el 2019. La tendència va canviar al juny, quan l'activitat va incrementar un 4%.Al juliol l'increment va ser del 9%, a l'agost del 32% i al setembre del 29%. A l'octubre els CAP han fet 1.903.548 atencions per la covid-19 i 4.750.812 per altres patologies i motius; en total, 6.654.360, per 4.879.822 l'any passat. Les dades també permeten veure que els centres han mantingut el 97% de l'activitat no relacionada amb la Covid-19.En molts casos aquesta activitat s'ha fet de manera telemàtica. De fet, abans de la pandèmia les vistes presencials eren més del 80% del total i ara representen el 43%. A la llarga, l'objectiu del CatSalut és que les atencions telemàtiques representin un 40% del total de manera estructural, segons ha assegurat el seu director, Adrià Comella, aquest dimecres.A banda d'oferir dades detallades, el CatSalut també ha fet balanç del pla anunciat per enfortir l'atenció primària, dotat amb 300 milions d'euros. Des del març fins a l'octubre s'han incorporat 2.089 professionals de manera temporal i 1.169 més de manera estructural.La contractació de més treballadors -tant sanitaris com altres professionals-requereix lògicament més espai i és aquí on el Departament de Salut té un dels seus reptes pendents. Molts ambulatoris arreu del país han quedat obsolets i l'arribada de la pandèmia ha evidenciat que s'han quedat petits. La prova més clara és que molts centres no poden establir circuits diferenciats per separar els pacients respiratoris -i per tant susceptibles de tenir Covid-19- dels que no ho són.En aquest escenari Salut ja va apostar per la instal·lació de carpes davant d'alguns ambulatoris i 378 ajuntaments d'arreu del país han cedit 568 espais a CAP per poder atendre amb garanties. La cessió d'espais municipals no es pot convertir en indefinida i és per això que ara el CatSalut optarà per instal·lar mòduls supletoris en 60 CAP del país, que podrien arribar més endavant al centenar.

